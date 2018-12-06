У ГПУ назвали кількість підозрюваних у справах Майдану

Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

Статус підозрюваного у справах Майдану мають 438 осіб

На сьогоднішній день підозрюваними у так званих справах Майдану проходять 438 осіб. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

За його словами, на сьогодні підозрюваних всього 438 осіб.

"Це і правоохоронці, і "тітушки", й активісти Майдану. Конкретно за київськими епізодами у нас 297 підозрюваних, розшуку десь 101 особа", - зазначив Горбатюк.

Він також додав, що під вартою щодо подій у Києві перебувають 12 осіб: п'ятеро "беркутівців", екс-начальник столичного управління СБУ, командир роти харківського "Беркута" і кілька "тітушок".

"З числа 52 засуджених реальний термін позбавлення волі отримали дев'ять "тітушок", - підкреслив Горбатюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у справах Майдану завершили слідство проти екс-заступника голови Дніпровського райсуду Олександра Дзюби. Його звинувачують у незаконному переслідуванні активістів.

Зазначимо, в жовтні адвокати Небесної Сотні заявляли, що розслідування вбивств на Майдані знаходиться під загрозою через затягування робіт на Інститутській.