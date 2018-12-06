Горбатюк рассказал о состоянии дел по разгону Евромайдана осенью 2013

Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Украина)

На сегодня суды рассматривают дела в отношении 21 обвиняемого в разгоне акции студентов

На сегодня нет ни одного приговора обвиняемым в разгоне акции студентов на Майдане Независимости (Евромайдана) в ноябре 2013 года. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, на сегодня нет ни одного приговора тем, кому предъявлено подозрение или обвинительный акт в суде именно по этим событиям.

"Бывший президент страны Виктор Янукович подозревается в организации разгона митинга и применении силы сотрудниками милиции. Также подозреваются бывшие секретарь СНБО, его заместитель, министр внутренних дел, начальник киевской милиции, его заместитель, начальник управления общественной безопасности", - отметил Горбатюк.

Он также подчеркнул, что суды рассматривают по существу дела 21 обвиняемого в разгоне Евромайдана, в том числе бывшего главы КГГА Александра Попова, четырех командиров "Беркута" и т.д.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемыми по так называемым делам Майдана проходят 438 человек.

В ноябре Горбатюк заявлял, что большая часть из 4,7 тыс. преступлений против активистов Майдана раскрыта.