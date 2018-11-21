Велика частина з 4,7 тис. злочинів проти активістів розкрита, - ГПУ

Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

Загалом повідомлено про підозру більше ніж 400 особам

В Україні із 4700 злочинів, вчинених проти учасників мирних акцій протесів, які розслідувались, більша частина злочинів розкрита. Про це на розказав начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає кореспондент РБК-Україна.

"Всі розуміють, які подіі є приводом до зустрічі сьогодні. Якщо перейти до цифр, то 4700 епізодів по всій краіні розслідуються по факту тих подій. Більшість цих злочинів вчинені в різний час і різними особами. На сьогоднішній день, із 4700 злочинів, які розслідувались слідчими, більша частина злочинів розкрита. Загалом повідомлено про підозру більше ніж 400 особам", - сказав Горбатюк.

За його словами, результати є і вони відчутні. Горбатюк зазначив, що основна частина роботи проведена.

"Під вартою перебувають 13 осіб. За результатами також визнано винними 52 особи, щодо них ухвалено обвинувальні вироки. До позбавлення волі засуджено 9 осіб. З часу лютневого звіту повідомлено про підозру ще десяткам осіб, серед них є прокурор,судді, слідчі та 5 тітушок", - додав Горбатюк.

Нагадаємо, Горбатюк заявляв, що сім’ї героїв Небесної сотні погодилися на перенесення тимчасового меморіалу з центру Києва для проведення експертиз у справах Майдану.

Також повідомлялося, що силовики затримали снайпера, який підозрюється у причетності до розстрілу учасників Майдану 20 лютого 2014 року в Києві на вулиці Інститутській.