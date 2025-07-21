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5 скрытых функций Android-смартфонов, о которых не знают даже опытные пользователи

Понедельник 21 июля 2025 13:30
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5 скрытых функций Android-смартфонов, о которых не знают даже опытные пользователи Скрытые функций Android, которые упрощают жизнь (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Многие знают о таких функциях Android, как режим разделения экрана, Quick Share и энергосбережение. Но в системе есть и менее очевидные возможности, которые спрятанные глубоко в настройках.

Про 5 скрытых инструментов Android-смартфонов, которые стоит попробовать, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Закрепление приложений на экране

Функция App Pinning позволяет временно зафиксировать одно приложение на экране, не позволяя пользователю перейти к другим разделам телефона. Это удобно в случаях, когда нужно передать смартфон другому человеку, например, чтобы показать фото или игру, без риска, что он получит доступ к сообщениям, браузеру или другим личным данным.

Чтобы включить App Pinning, необходимо перейти в Настройки, Безопасность и конфиденциальность, Дополнительные параметры, Закрепление приложений.

Для закрепления - открыть экран многозадачности, нажать на иконку нужного приложения, выбрать пункт "Закрепить".

5 скрытых функций Android-смартфонов, о которых не знают даже опытные пользователиЗакрепление приложений на экране (фото: Android Authority)

Быстрая передача пароля Wi-Fi через QR-код

Один из самых частых вопросов от гостей - "Какой у тебя пароль от Wi-Fi?". Если пароль длинный или сложный (а именно таким он и должен быть ради безопасности), ввод вручную может занять время. В Android предусмотрен более простой способ - поделиться доступом через QR-код.

Для этого нужно открыть Настройки, Сеть и интернет, Интернет, выбрать свою сеть Wi-Fi, затем нажать "Поделиться". Далее отобразится QR-код, который можно отсканировать для мгновенного подключения. Быстро, удобно, безопасно.

5 скрытых функций Android-смартфонов, о которых не знают даже опытные пользователиПередача пароля Wi-Fi через QR-код (фото: Android Authority)

История уведомлений

Многие пользователи случайно смахивают уведомления, не успев их прочитать. В таких случаях помогает функция Notification History - она сохраняет историю уведомлений, позволяя вернуться к ним позже.

Для доступа к истории нужно потянуть вниз панель уведомлений и нажать на надпись "Нет уведомлений" (или кнопку "История", если она отображается). Если история недоступна, необходимо активировать соответствующий переключатель в верхней части экрана.

Сканирование документов с помощью камеры

Камера Android-смартфона способна заменить сканеры в большинстве бытовых задач. При наведении на документ на экране появляется опция "Сканировать документ", после чего устройство распознает края бумаги, делает снимок и автоматически сохраняет его в формате PDF на Google Drive.

Функция доступна на устройствах Pixel и некоторых моделях Samsung (там сохранение происходит в Samsung Notes), OnePlus, Xiaomi и других брендах. Поддержка зависит от конкретной модели и версии системы.

5 скрытых функций Android-смартфонов, о которых не знают даже опытные пользователиСканер документов (фото: Android Authority)

Умное выделение текста

Функция Smart Text Selection упрощает работу с текстом. При выделении номера телефона сразу появляется возможность позвонить, без необходимости копировать и вставлять его в приложение "Телефон". С адресами - мгновенный переход в Google Maps, с датами - создание события в Календаре.

Это ускоряет повседневные действия и экономит время, особенно если часто приходится работать с контактами, датами и адресами.

5 скрытых функций Android-смартфонов, о которых не знают даже опытные пользователиУмное выделение текста (фото: Android Authority)

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