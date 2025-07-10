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Почему обновления Android-смартфонов критически важны в 2025 году: главные причины

Четверг 10 июля 2025 20:00
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Почему обновления Android-смартфонов критически важны в 2025 году: главные причины Чем грозит отказ от обновлений Android в 2025 году (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Обновления Android-смартфонов - это не просто новые функции и дизайн, а ключ к безопасности вашего устройства. В 2025 году количество кибератак на мобильные гаджеты значительно выросло, и своевременные обновления стали важнее, чем когда-либо.

О том, почему игнорировать обновления опасно и какие основные причины заставят вас установить их без промедления, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Android Police.

Частота атак на Android-устройства резко возросла

В последние месяцы киберпреступники начали применять более сложные и скоординированные методы взлома, чтобы получить доступ к личным данным пользователей и управлять их устройствами. Особенно опасны фишинговые атаки - ни одно обновление безопасности не может гарантированно вас от них защитить.

Даже если ваш смартфон получил последнюю прошивку от Google, переход по вредоносной ссылке с вводом персональных данных может привести к утечке информации. Google в таких случаях не сможет вас защитить.

Тем не менее, обновления все же играют ключевую роль. Благодаря им Google блокирует множество уязвимостей - даже до того, как хакеры узнают о них. Но эта защита действует только при условии, что устройство своевременно обновляется.

Злоумышленники отлично знают: далеко не все пользователи устанавливают обновления вовремя. Поэтому даже устраненные уязвимости могут использоваться повторно - против тех, кто их проигнорировал.

Чем дольше вы игнорируете обновления безопасности, тем вы уязвимее

Представьте, что безопасность вашего телефона - это кирпичная стена. За ней находится хакер, бросающий в нее камни. Сначала стена крепка, камни отскакивают. Но со временем без обновлений "кирпичи" выпадают - появляются дыры, через которые камни могут "достичь цели".

Если вы отказываетесь от обновлений, "дыры" в системе только растут. Один-два пропущенных патча - не критично. Но если игнорировать обновления месяцами, риск взлома увеличивается в разы.

Почему обновления Android-смартфонов критически важны в 2025 году: главные причиныЧем дольше вы игнорируете обновления безопасности, тем вы уязвимее (фото: Android Police)

Эксплойты нулевого дня делают ваш телефон наиболее уязвимым

В апреле 2025 года Google выпустила экстренное обновление, закрывающее две уязвимости, активно эксплуатируемые хакерами. С их помощью злоумышленники могли получить полный доступ к устройству - без ведома пользователя.

Такие уязвимости называются "нулевого дня" (zero-day), поскольку до Google о них знает только хакер. И чем больше устройств - тем больше шансов, что новая лазейка будет найдена через стороннее приложение или уязвимость в системе.

Если вы не работаете в банке или правительстве, вы, возможно, не первоочередная цель. Но это не значит, что вы защищены. Единственный способ свести риск к минимуму - установить все доступные обновления.

Полагаться на здравый смысл не получится

Многие считают, что если скачивать приложения только из Google Play и не ходить по подозрительным сайтам, то обновления не нужны. Этот аргумент логичен, но не совсем точен.

Да, Google делает Play Store достаточно безопасной платформой. Но это также приводит к ложному чувству безопасности. Пользователи стали меньше задумываться о правах доступа, которые дают приложениям, и чаще игнорируют всплывающие предупреждения.

В результате мы сами открываем двери для угроз, полагаясь на защиту Google. Обновления системы - это минимальная мера, которую нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой собственного легкомыслия.

Обновления безопасности тесно связаны с обновлениями ОС

Одна из ключевых функций Android 16 - Advanced Protection Mode. Это своего рода "щит", объединяющий сразу несколько механизмов защиты под одним переключателем:

  • блокировка подключения к небезопасным Wi-Fi-сетям
  • шифрование журналов безопасности
  • запрет на передачу данных через USB при заблокированном экране
  • запрет на установку приложений из неизвестных источников (только из Play Store и встроенных магазинов).

Но все эти меры будут эффективны только при наличии актуальных обновлений безопасности. Без них функции режима защиты могут просто не работать.

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