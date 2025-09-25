ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Google запускает Android для компьютеров: когда выйдет новая ОС

Четверг 25 сентября 2025 11:20
UA EN RU
Google запускает Android для компьютеров: когда выйдет новая ОС Google переносит Android на компьютеры (фото: Pixabay)
Автор: Павел Колесник

Одной из главных новостей с саммита Qualcomm Snapdragon на Гавайях стало заявление Google о создании новой операционной системы для компьютеров. Компания объединяет Android и ChromeOS в единую платформу, которая должна выйти уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Что известно

"Мы невероятно взволнованы тем, что готовим запуск на следующий год", - заявил глава экосистемы Android в Google, Самир Самат.

По его словам, Google хочет перенести все достижения в области искусственного интеллекта, которые активно внедряются в Android, на компьютеры, а также обеспечить бесшовную интеграцию ноутбуков с остальной экосистемой Android.

Фактически речь идет о том, что опыт ChromeOS будет сохранен, но технологическая база будет перестроена на Android.

Google запускает Android для компьютеров: когда выйдет новая ОССамир Самат (фото: Qualcomm)

Хотя пока ни Google, ни Qualcomm не раскрывают деталей сотрудничества, эксперты считают, что новая ОС может быть оптимизирована для процессоров Snapdragon X2 Elite и Elite Extreme, представленных сегодня Qualcomm как "самые энергоэффективные чипы для ПК на базе Windows".

Не исключено, что именно они станут основой для первых ноутбуков с Android.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Google Android Компьютеры
Новости
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"