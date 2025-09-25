Google запускає Android для комп'ютерів: коли вийде нова ОС
Однією з головних новин із саміту Qualcomm Snapdragon на Гаваях стала заява Google про створення нової операційної системи для комп'ютерів. Компанія об'єднує Android і ChromeOS в єдину платформу, яка має вийти вже наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Що відомо
"Ми неймовірно схвильовані тим, що готуємо запуск на наступний рік", - заявив глава екосистеми Android в Google, Самір Самат.
За його словами, Google хоче перенести всі досягнення в галузі штучного інтелекту, які активно впроваджуються в Android, на комп'ютери, а також забезпечити безшовну інтеграцію ноутбуків з рештою екосистеми Android.
Фактично йдеться про те, що досвід ChromeOS буде збережено, але технологічна база буде перебудована на Android.
Самір Самат (фото: Qualcomm)
Хоча поки що ні Google, ні Qualcomm не розкривають деталей співпраці, експерти вважають, що нова ОС може бути оптимізована для процесорів Snapdragon X2 Elite і Elite Extreme, представлених сьогодні Qualcomm як "найбільш енергоефективні чіпи для ПК на базі Windows".
Не виключено, що саме вони стануть основою для перших ноутбуків з Android.
