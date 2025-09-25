ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Google запускає Android для комп'ютерів: коли вийде нова ОС

Четвер 25 вересня 2025 11:20
UA EN RU
Google запускає Android для комп'ютерів: коли вийде нова ОС Google переносить Android на комп'ютери (фото: Pixabay)
Автор: Павло Колеснік

Однією з головних новин із саміту Qualcomm Snapdragon на Гаваях стала заява Google про створення нової операційної системи для комп'ютерів. Компанія об'єднує Android і ChromeOS в єдину платформу, яка має вийти вже наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Що відомо

"Ми неймовірно схвильовані тим, що готуємо запуск на наступний рік", - заявив глава екосистеми Android в Google, Самір Самат.

За його словами, Google хоче перенести всі досягнення в галузі штучного інтелекту, які активно впроваджуються в Android, на комп'ютери, а також забезпечити безшовну інтеграцію ноутбуків з рештою екосистеми Android.

Фактично йдеться про те, що досвід ChromeOS буде збережено, але технологічна база буде перебудована на Android.

Google запускає Android для комп'ютерів: коли вийде нова ОССамір Самат (фото: Qualcomm)

Хоча поки що ні Google, ні Qualcomm не розкривають деталей співпраці, експерти вважають, що нова ОС може бути оптимізована для процесорів Snapdragon X2 Elite і Elite Extreme, представлених сьогодні Qualcomm як "найбільш енергоефективні чіпи для ПК на базі Windows".

Не виключено, що саме вони стануть основою для перших ноутбуків з Android.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Google Android Комп'ютери
Новини
ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя
ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"