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Google виявив систему, яка 2,5 роки зламувала тисячі iPhone

Новини » Суспільство    30.08.2019 - 18:13
Google виявив систему, яка 2,5 роки зламувала тисячі iPhone
Фото: офіс Apple (flickr.com/Andy)

Зловмисникам була доступна практично вся особиста інформація

Дослідники з зовнішньої служби безпеки Google виявили операцію по злому iPhone, жертвами якої стали тисячі користувачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що протягом 2,5 років ця система використовувала невелику кількість зламаних сайтів для розповсюдження шкідливих програм на телефони користувачів. Достатньо було лише раз зайти на сайт.

Після злому, зловмисникам було доступне місце розташування, всі паролі, історії чатів в месенджерах WhatsApp, Telegram і iMessage, а також адресна книга і база даних Gmail.

Позбутися цього можна було досить просто. Потрібно було перезавантажити телефон і не відвідувати більше зламаний сайт. Однак деякі дані і так залишалися у зловмисників.

"Враховуючи широту викраденої інформації, зловмисники, тим не менш, можуть підтримувати постійний доступ до різних облікових записів і служб, використовуючи вкрадені дані автентифікації з ланцюжка для паролів, навіть після втрати доступу до пристрою", - йдеться в повідомленні.

У цілому для запуску системи було використано 14 вразливостей в iOS.

У компанії Google повідомили, що Apple повідомили про проблеми безпеки їх операційної системи 1 лютого. Потім, 7 лютого, Apple випустила оновлення, яке виправило ці недоліки.

Нагадаємо, нещодавно Apple назвала дату презентації нових iPhone. Очікується, що Applе покаже три нові моделі iPhone, які прийдуть на зміну iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR

Раніше повідомлялося, що Google випустить нову версію операційної системи Android вже на початку вересня. Проте оновлення отримають не всі смартфони, а лише одна марка гаджетів.

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