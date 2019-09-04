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У США готують антимонопольне розслідування відносно Google

Новини » Телеком & IT    04.09.2019 - 15:16
У США готують антимонопольне розслідування відносно Google
Фото: Google (flickr.com/Ben Nuttall)

Розслідування стосується конфіденційності даних і захисту конкуренції

Більше 30 генеральних прокурорів штатів США планують почати розслідування відносно Google у зв'язку з можливими порушеннями антимонопольного законодавства. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело, знайоме з перевіркою.

Група генеральних прокурорів на чолі з Техасом має намір оголосити про початок розслідування 9 вересня, повідомило джерело.

Google повідомила, що співпрацює з владою штатів.

Розслідування, за словами джерела, сфокусовано на питаннях конфіденційності даних і захисту конкуренції. Він не розкрив подробиць.

Голова антимонопольного підрозділу Мін'юсту США Макан Дельрахим повідомив в серпні, що відомство співпрацює із групою з більш ніж десяти генеральних прокурорів штатів в рамках масштабного розслідування відносно провідних технологічних компаній.

Нагадаємо, в червні Федеральна торгова комісія США планувала розпочати антимонопольну перевірку щодо Amazon і Facebook, а Мін'юст США - щодо Apple і Google.

Як повідомляло РБК-Україна, Європейські чиновники підготували агресивний план, спрямований на протидію торговельній політиці США, а також найбільшим американським технологічним компаніям, включаючи Google, Apple, Amazon і Facebook. Зокрема, пропонується створити Європейський фонд майбутнього для інвестицій понад 100 млрд доларів у пакети акцій європейських компаній з високим потенціалом.

Як наголошується в документі, найбільші американські технологічні компанії - з ринковою капіталізацією, яка зараз іноді перевищує 1 трильйон доларів, - у 100 разів дорожче, ніж найбільші європейські технологічні компанії, такі як музичний сервіс Spotify.

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