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Google офіційно представив Android 10

Новини » Телеком & IT    04.09.2019 - 15:02
Google офіційно представив Android 10
Ілюстративне фото (Pixabay)

У новій ОС з'явилося майже 50 нововведень

Американська компанія Google випустила нову офіційну версію своєї операційної системи Android 10. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог компанії.

Як повідомляється, у новій ОС з'явилося майже 50 нововведень, пов'язаних з безпекою і конфіденційністю даних користувачів. Тому, Android 10 буде автоматично відслідковувати, які програми використовують дані про місцезнаходження, і повідомляти користувачу, якщо одна з них продовжить стежити за геолокації навіть після відключення.

Крім того, в Android 10 з'явилася темна тема інтерфейсу (Dark Mode), а також можливість відключити повідомлення додатків без входу в них.

Також у десятій версії операційної системи з'явилася функція Live Caption, яка накладає субтитри на будь-які аудіо - і відеозаписи.

Розробники ОС розробили нову навігацію жестами, з допомогою якої можна видаляти повідомлення або відкривати додаткове меню. Ще однією новинкою стала вбудована функція запису екрану.

Зазначимо, що Android 10 вже доступна для смартфонів серії Pixel, на інших пристроях вона з'явиться до кінця поточного року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що компанія Apple готується до випуску трьох нових моделей iPhone. Також у найближчі кілька місяців компанія планує запустити у продаж оновлені моделі лінійки MacBook Pro, iPad Pro, Apple Watch і AirPods.

Крім того, Google проводить тести над новою авторизацією в облікові записи користувачів.

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