Google готовит компьютеры на базе Android: когда ждать первые ПК нового поколения

Компания Google подтвердила планы объединить Chrome OS и Android, чтобы оптимизировать разработку и конкурировать с Apple. Хотя переход займет несколько лет, первые ноутбуки на Android могут появиться уже скоро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority .

Android 16 тестируют на процессорах Qualcomm

Технический аналитик под ником @Jukanlosreve сообщил, что Qualcomm тестирует Android 16 на своих чипах Snapdragon X, X Plus и X Elite. Эти процессоры основаны на архитектуре Arm64, как и мобильные чипы, однако созданы специально для тонких и легких ноутбуков.

Иными словами, Android 16 уже может проходить испытания на "настоящем" ноутбуке или ПК.

Согласно скриншоту, опубликованному инсайдером, во внутреннем репозитории Qualcomm появились упоминания Android 16 для "Purwa" - это внутреннее кодовое имя серии Snapdragon X.

Кроме того, в коде обнаружены манифесты Android 16 для систем камера, аудио, Bluetooth FM, компьютерное зрение (CV) и других компонентов.

Rumor: Android computers appear to be on the way.



Qualcomm is working on Android 16 support for the X Elite and X (series). The picture shows purwa (Snapdragon X)'s Android 16 private code list, and Qualcomm has already uploaded the Android code for X Elite and X (to the… pic.twitter.com/pQ1vnNOvgQ — Jukan (@Jukanlosreve) November 11, 2025

Что это может значить для будущих устройств

По данным утечки, изменения пока касаются модели SC8380 - именно под этим номером проходит серия Snapdragon X. При этом известно, что Qualcomm уже начала разработку второго поколения этих чипов, но тестирование Android пока не затронуло новые версии.

Важно понимать, что все это не означает, будто ноутбуки на Android уже находятся в разработке. Возможность их появления остается лишь гипотетической, хотя гибридные устройства формата 2-в-1 выглядят более реалистичным сценарием.

Главная проблема - отсутствие полноценного "десктопного" Android

На данный момент Android не предлагает полноценного рабочего стола, пригодного для ноутбуков. Несмотря на то, что Google уже несколько лет упоминает режим Desktop Mode, готового решения пока нет.

Тем не менее компания планирует использовать опыт Samsung и ее технологии DeX, чтобы создать надежный интерфейс для ноутбуков и устройств с клавиатурой. Однако до реального продукта еще далеко.

Следующий шаг для Android

Пока будущее ноутбуков на Android остается под вопросом, другие производители выбирают противоположный путь.

Например, Apple разрабатывает доступные MacBook на базе чипов от iPhone, а Chromebook уже давно использует мобильные процессоры ради энергоэффективности и длительной автономной работы.

Так или иначе, если Android действительно появится на ноутбуках, это может стать крупнейшим сдвигом на рынке персональных устройств за последние годы.