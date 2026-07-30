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После Нобелевской премии - расформирование: Google сменила курс AlphaFold

15:18 30.07.2026 Чт
2 мин
DeepMind меняет взгляд на исследования
aimg Ольга Завада
После Нобелевской премии - расформирование: Google сменила курс AlphaFold Google перевел разработчиков AlphaFold на Gemini (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google прекратила работу команды, которая стояла за созданием AlphaFold - ИИ, отмеченного Нобелевской премией. Ведущие специалисты будут теперь работать над Gemini и проектами в сфере биомедицины.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Революция, решившая 50-летнюю загадку

Разработка AlphaFold началась в 2018 году. Уже в 2020 году система была признана решением фундаментальной научной проблемы "свертывания белков", над которой биологи работали более полувека.

Программа научилась за минуты вычислять трехмерные структуры белков на основе последовательностей аминокислот - раньше для этого потребовались годы лабораторных экспериментов.

За 50 лет традиционных исследований ученые раскрыли структуры всего около 170 000 белков.

В 2021 году DeepMind выложила в открытый доступ базу данных AlphaFold Protein Structure Database, предоставив бесплатный доступ к более чем 200 миллионам предусмотренных структур.

В 2024 году глава DeepMind Демис Хассабис и ведущий ученый Джон Джампер получили Нобелевскую премию по химии за разработку этой системы.

Сегодня базой AlphaFold пользуются исследователи по всему миру для создания новых лекарств, разработки вакцин и изучения патологий Альцгеймера и Паркинсона.

Читайте больше: Google снова отложила Gemini 3.5 Pro: какие ИИ-модели компания выпустила взамен

Перегруппировка сил и проблема с квалифицированными кадрами

Несмотря на всемирный успех, Google решила изменить подход к фундаментальным исследованиям. Часть авторов оригинальных научных работ AlphaFold сменила вектор работы и сосредоточилась на Gemini и других мультимодальных моделях.

Других сотрудников перевели в компанию Isomorphic Labs, занимающуюся коммерциализацией ИИ-разработок для фармацевтической отрасли.

В то же время подразделение понесло и ощутимые кадровые потери. Нобелевский лауреат Джон Джампер в июне объявил о переходе в компанию Anthropic. Вместе с ним туда перешли еще несколько ключевых инженеров и авторов AlphaFold.

Изменение стратегии: от отдельных задач к глобальным ИИ-агентам

Вице-президент по исследованиям Google DeepMind Пушмит Коли подтвердил изменение курса, отметив, что за последние 9 лет стратегия заключалась в "фокусировке на отдельных грандиозных вызовах науки, однако теперь она эволюционировала".

Вместо удержания изолированных команд под конкретные узкие задачи Google аккумулирует вычислительные ресурсы и научные кадры для разработки универсальных систем на базе Gemini.

Цель техногиганта - создать автономных ИИ-агентов, способных помогать ученым в самых разных отраслях и автоматизировать исследовательские процессы в целом.

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