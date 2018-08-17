Google уточнив механізм відстеження місцезнаходження користувача

Компанія визнала, що відстежує місце розташування без згоди користувачів

Американська компанія Google визнала, що в деяких випадках відстежує місце розташування користувачів при відключеній опції в налаштуваннях сервісу "Історія розташування". Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що раніше на довідковій сторінці "Історії розташування" говорилося, що при відключенні функції відомості не будуть зберігатися. Однак після розслідування AP довідкова інформація змінилася. Зокрема, Google уточнює, що ці налаштування не впливають на інші програми, які запитують геолокацію. Крім того, деякі дані про місцезнаходження можуть зберігатися в рамках активності сервісів, наприклад, "Пошук" або "Карти".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Google зберігає дані про місцезнаходження без згоди користувачів. Згідно з розслідування AP, додатки продовжують записувати інформацію про місцезнаходження, навіть якщо користувач вимикає цю функцію.

До цього стало відомо, що Google заборонив програми для видобутку кріптовалюти. Виняток зроблено тільки для тих додатків, які використовуються для віддаленого управління майнінгом. Крім цього, Google заборонив програми, в яких присутня реклама продажу вогнепальної зброї і боєприпасів, а також вибухових речовин.