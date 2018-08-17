Google уточнил механизм отслеживания местоположение пользователей

Компания признала, что отслеживает местоположение без согласия пользователей

Американская компания Google признала, что в некоторых случаях отслеживает местоположение пользователей при отключенной функции в настройках сервиса "История расположения". Об этом сообщает DW.

Сообщается, что ранее на справочной странице "Истории расположения" говорилось, что при отключении функции сведения не будут сохраняться. Однако после расследования AP справочная информация изменилась. В частности, Google уточняет, что эти настройки не влияют на другие приложения, которые запрашивают геолокацию. Кроме того, некоторые данные о местонахождении могут храниться в рамках активности сервисов, например, "Поиск" или "Карты".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Google хранит данные о местоположении без согласия пользователей. Согласно расследованию AP, приложения продолжают записывать информацию о местонахождении, даже если пользователь отключил эту функцию.

До этого стало известно, что Google запретил приложения для добычи криптовалюты. Исключение сделаны только для тех приложений, которые используются для удаленного управления майнингом. Кроме этого, Google запретил программы, в которых присутствует реклама продажи огнестрельного оружия и боеприпасов, а также взрывчатых веществ.



