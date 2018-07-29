Google заборонив майнінг на своїй операційній системі

Компанія Google додала список заборонених застосунків у своєму фірмовому магазині Play Store

Під блокування компанії Google потрапили додатки для видобутку криптовалюти. Про це повідомляє The Varge.

Виключення зроблені лише для тих застосунків, що використовуються для віддаленого управління майнінгом.

Також, до списку заборонених застосунків увійшли копії вже відомих застосунків, які дублюють контент своїх "оригінальних" копій.

Окрім цього, компанія Google заборонила програми, в яких присутня реклама продажу вогнепальної зброї й боєзапасів, а також вибухових речовин. Також, заборона розповсюджена й на застосунки в яких юзерів примушують клікати на рекламу, або ділитись особистою інформацією.

Нагадаємо, Google планує оскаржити рішення Єврокомісії щодо штрафу 4,34 млрд євро. Раніше Єврокомісія звинуватила Google в незаконних обмеженнях виробників пристроїв Android і операторів мобільного зв'язку для закріплення свого домінуючого положення в пошукових системах.