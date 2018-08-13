Google зберігає дані про місцезнаходження без згоди користувачів, - АР

Google отримує інформацію про переміщення користувачів, навіть якщо ті відключили на своїх смартфонах функцію Location History

Компанія Google отримує інформацію про переміщення користувачів, навіть якщо ті відключили на своїх смартфонах функцію Location History, яка дозволяє створювати карту переміщень гаджета, а заодно і його власника. Про це заявляє Associated Press (AP).

Проведене розслідування показало, що інформацію про місцезнаходження пристрою компанія отримує завдяки тому, що деякі з його сервісів за замовчуванням налаштовані так, щоб автоматично зберігати цю інформацію. Таким чином, Google дізнається про місцезнаходження користувача в той момент, коли він просто запускаєте на своєму смартфоні програму Google Maps, йдеться в звіті АР.

Крім того, видати користувача Google можуть навіть такі запити у пошуковику, як "печиво з шоколадною крихтою". Зокрема, обробляючи такий запит, Google заодно точно визначає широту і довготу точки, з якої надіслано запит, і зберігає ці дані. Зазначимо, що висновки розслідування AP підтвердили експерти в сфері комп'ютерних технологій з Прінстонського університету.

AP провело експеримент, склавши карту переміщень прінстонського спеціаліста Центру політики у галузі інформаційних технологій Гюнеш Акара, протягом трьох днів користувався смартфоном з встановленими на ньому додатками Google. Зазначено, що функція Location History на гаджеті була відключена. Тим не менше в його акаунті була записана повна інформація про поїздки Акар в Нью-Йорк і його переміщення по Манхеттену.

У звіті AP говориться, що захиститися від збору інформації про те, де ви знаходитесь, все-таки можна. Для цього необхідно, зокрема, відключити функцію Web & App Activity, однак у цьому випадку Google припинить збирати інформацію про зроблені вами запитах та інших діях, що знизить ефективність Google Assistant.

В офіційній відповіді Google на запит AP наголошується, що компанія використовує дані про місцезнаходження користувачів, у тому числі через сервіси Location History і Web & App Activity, для поліпшення надаваних їм послуг.

Нагадаємо, в березні 2018 року в Федеральний суд штату Каліфорнія надійшов перший позов проти Facebook.



