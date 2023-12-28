Полезные функции Google Переводчика, которые должен знать каждый

Ежедневно Google Translate переводит около 100 млрд слов. Но многие используют только основную его функцию и даже не знают, что, кроме стандартного перевода, он имеет целый ряд достаточно удобных инструментов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о современных технологиях MakeUseOf .

Рукописный ввод

Переводчик Google позволяет не только вводить слова с использованием клавиатуры, но и осуществлять рукописный ввод. Это доступно как в веб-версии сервиса, так и в мобильном приложении. В первом случае вам просто нужно нажать на карандашный значок в нижней части окна ввода.

В открывшемся окне можно писать с помощью мыши, удерживая левую кнопку. Слова, которые распознала программа, будут отображаться ниже области ввода.

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В мобильной версии программы реализация рукописного ввода более удобна. Вы можете активировать его, нажав на иконку ручки, после чего свободно рисовать отдельные буквы или целые слова пальцем.

Скриншот (MakeUseOf)

Синхронный перевод

В мобильном приложении Google Переводчик доступны функции озвучивания введенного текста и голосового ввода. Однако одной из наиболее удобных и полезных возможностей является функция "Общение". Она позволяет перейти в специальный режим с синхронным переводом для общения с иностранцем.

В этом режиме программа активно слушает и переводит на язык вашего собеседника все фразы, произнося их вслух и отображая текст. Чтобы начать разговор с помощью функции общения, выберите нужный язык и нажмите значок ладони в правом верхнем углу. После этого на экране появится специальное сообщение на выбранном вами языке.

Кроме того, следует отметить, что в режиме синхронного перевода и голосового ввода в целом можно включить функцию цензуры. Она скрывает за звездочками (***) всю ненормативную лексику, которую приложение распознает. Найти ее можно в настройках, в разделе "Голосовой ввод".

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Мгновенный перевод через камеру

Другая полезная возможность мобильного приложения заключается в переводе текста с помощью камеры смартфона. В режиме реального времени вы увидите готовый переведенный текст вместо оригинальной надписи, которую вы сфотографировали.

Эта мгновенная функция особенно удобна, когда нужно определить значение вывески или предупредительного знака, особенно за границей.

Для активации этой функции достаточно запустить камеру с панели инструментов программы. Кроме того, в режиме съемки можно открыть любое предварительно сохраненное фото, на котором есть текст для перевода.

Перевод через камеру смартфона (фото: hi-news)

Перевод в режиме оффлайн

Мобильное приложение Google Переводчик уже давно способен функционировать в режиме офлайн, без необходимости подключения к интернету. Для этого достаточно загрузить словари нужных вам языков. Процесс загрузки можно выполнить через боковое меню программы, выбрав опцию "Перевод офлайн".

В разделе языковых пакетов вы можете не только сохранять необходимые языки для работы без подключения к сети, но и удалять их из памяти смартфона по необходимости.

Скриншот (MakeUseOf)

Собственный словарь

Любые переводы слов или фраз могут быть добавлены в ваш личный словарь для дальнейшего доступа. Для этого достаточно нажать звездочку. В мобильном приложении "Переводчик" эта функция расположена напротив перевода, а в веб-версии сервиса - под ним.

Для перехода к списку сохраненных переводов на смартфоне просто зайдите в главное меню и выберите "Разговорник", а на рабочем столе используйте кнопку звездочки над областью перевода.

Скриншот (MakeUseOf)

Перевод из любой программы

На устройствах с операционной системой Android, Google Переводчик предлагает удобную функцию мгновенного перевода с любых приложений, в которых можно выделить текст. Выделите нужное слово или фразу, затем откройте контекстное меню, нажав три точки, и выберите опцию "Перевод".

В этот момент появится мини-окно переводчика поверх исходного приложения, где по желанию можно изменить язык или прослушать произношение. Чтобы включить эту функцию, перейдите к параметрам программы в разделе с логическим названием "Быстрый перевод".

Скриншот (MakeUseOf)