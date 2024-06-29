Google Translate добавил крымскотатарский язык в список переводов

Google Translate добавил крымскотатарский язык в список языков. Теперь она также доступна для перевода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины .

"Это - важный шаг для сохранения языка, который сейчас под угрозой. На протяжении десятилетий и даже до сих пор Россия отчаянно пытается уничтожить его, равно как и крымских татар и их культуру", - говорится в сообщении.

Эта функция, по данным МИД, позволит миллионам людей во всем мире изучать и использовать крымскотатарский язык, а также сделает культуру коренного народа Украины более доступной.

"Благодарим Google за эту важную инициативу, которая еще раз показала, что богатое языковое и культурное наследие крымских татар является ценностью для мирового сообщества", - добавили в министерстве.