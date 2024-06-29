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Google Translate добавил крымскотатарский язык в список переводов

Украина, Суббота 29 июня 2024 12:15
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Google Translate добавил крымскотатарский язык в список переводов Фото: Google Translate добавил крымскотатарский язык в список языков для перевода (t me yellowribbon_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Google Translate добавил крымскотатарский язык в список языков. Теперь она также доступна для перевода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

"Это - важный шаг для сохранения языка, который сейчас под угрозой. На протяжении десятилетий и даже до сих пор Россия отчаянно пытается уничтожить его, равно как и крымских татар и их культуру", - говорится в сообщении.

Эта функция, по данным МИД, позволит миллионам людей во всем мире изучать и использовать крымскотатарский язык, а также сделает культуру коренного народа Украины более доступной.

"Благодарим Google за эту важную инициативу, которая еще раз показала, что богатое языковое и культурное наследие крымских татар является ценностью для мирового сообщества", - добавили в министерстве.

Оккупация Крыма

Российские войска оккупировали полуостров Крым в 2014 году. С того времени российские оккупанты устраивают масштабные репрессии и незаконные задержания украинских граждан в оккупированном Крыму.

В частности, в марте 2023 года россияне усилили давление на крымских татар. Такой шаг они прикрывали "борьбой с диверсантами". Добавим, что 28 июня из плена был освобожден заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нериман Джелял, которого пленили еще в 2021 году.

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