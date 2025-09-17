Google тестирует новое приложение для Windows, которое может изменить привычный поиск на ПК

Что известно о новом приложении

Сейчас программа имеет статус "эксперимента" и доступна в рамках инициативы Google Labs. Называется она просто - Google app for Windows.

"Теперь вы можете искать информацию, не переключая окна и не прерывая работу. Независимо от того, пишете ли вы документ или играете, достаточно нажать Alt + Space, чтобы мгновенно найти данные в файлах на компьютере, установленных приложениях, Google Drive - и, конечно, в интернете", - объяснили в блоге компании.

Примечательно, что новый сервис не связан напрямую с брендом Gemini, под которым Google развивает проекты в области ИИ. Однако функционал приложения частично пересекается с возможностями искусственного интеллекта и размывает границы между классическим поиском и AI-инструментами.

Приложение изменит привычный поиск (фото: Google)

Программа обещает объединять результаты поиска из разных источников - локальных файлов, Google Drive, установленных приложений и интернета. Неясно, будет ли она интегрироваться, например, с Google Meet или сторонними сервисами вроде Slack.

Кроме того, в приложении предусмотрен AI-режим: можно разрешить поисковику "видеть" содержимое экрана и задавать уточняющие вопросы. Эта функция напоминает возможности Gemini или Microsoft Copilot, встроенного в Microsoft 365.

Сейчас попробовать Google app for Windows смогут только участники программы Google Labs. Приложение доступно для Windows 10 и Windows 11 пока что только пользователям из США с личными (не корпоративными) аккаунтами.