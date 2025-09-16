Windows 10 перестанет получать обновления через 30 дней: что делать пользователям

До окончания поддержки Windows 10 осталось 30 дней, и Microsoft напоминает пользователям об обновлении. В "30-дневном уведомлении" компания предупреждает, что версия 22H2 перестанет получать обновления с 14 октября 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld.
"14 октября 2025 года закончится поддержка всех редакций Windows 10 22H2 - Home, Pro, Enterprise, Education и IoT Enterprise. Также это дата завершения поддержки Windows 10 2015 LTSB и Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015", - говорится в уведомлении.
Последнее обновление безопасности для этих версий выйдет в октябре 2025 года. После этой даты устройства больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности и предварительные обновления с защитой от новых угроз.
Microsoft отмечает, что пользователи домашних версий Windows смогут продлить поддержку на 12 месяцев через программу Extended Security Update (ESU).
Если вы все еще используете Windows 10, у вас есть несколько вариантов.
Продлить поддержку Windows 10
Существует три официальных способа продолжить получать обновления безопасности еще год:
Есть также неофициальный метод: с помощью бесплатного инструмента UpDownTool можно перевести систему на Windows 10 LTSC 2021, которая будет получать обновления безопасности до 2032 года.
Обновиться до Windows 11
Microsoft рекомендует перейти на Windows 11 - либо обновив существующий ПК, либо купив новый с предустановленной системой. При этом стоит учитывать, что не все устройства совместимы с Windows 11, а интерфейс и функции отличаются от Windows 10.
Перейти на Linux или Chromebook
Если вы не планируете переходить на Windows 11, можно рассмотреть альтернативные варианты. Например, Linux с дистрибутивами Plasma KDE, Linux Mint, Zorin OS и Wubuntu подходит для пользователей Windows 10.
Еще одним вариантом является Chromebook, который подойдёт для выполнения более простых задач.
