Microsoft добавит в Windows инструмент, который облегчит работу с интернетом: что изменится

Как будет работать функция

После обновления в правом углу панели задач, рядом с иконкой сети, появится новая кнопка для проверки скорости интернета. Также на странице быстрых настроек Wi-Fi появится отдельная кнопка для теста.

Проверка будет проходить через Bing, поэтому функция пока не полностью встроенная - часть работы будет зависеть от внешнего сервиса.

Обновления для мобильных устройств и безопасности

Microsoft также перерабатывает страницу Bluetooth-устройств. Теперь все подключенные телефоны будут отображаться на одной странице, и управлять ими можно будет без открытия отдельного окна.

Кроме того, обновляются страницы конфиденциальности и безопасности: больше заголовков и пояснений для удобства пользователей. Появится новая страница "Фоновые задачи ИИ", которая пока нестабильна и может вызывать сбои.

Когда ждать обновления

Эти изменения уже тестируются в dev- и beta-сборках Windows (26220.6682 и 26120.6682, KB5065782). Пока неизвестно, когда функции дойдут до стабильной версии, и они могут измениться.

Тем не менее, ожидать их стоит: это не спорные нововведения, а мелкие улучшения, делающие систему удобнее.

Важно: не спешите с обновлением до финальной версии - лучше дождаться стабильного релиза.