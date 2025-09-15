Microsoft добавит в Windows инструмент, который облегчит работу с интернетом: что изменится

Проблемы с интернетом снижают продуктивность, даже если скорость соединения нормальная. Обычно для проверки использовали разные сайты, но скоро это может не понадобиться. Инсайдер phantomofearth заявил, что Microsoft внедряет встроенный тест скорости прямо в Windows.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tom's Hardware.
После обновления в правом углу панели задач, рядом с иконкой сети, появится новая кнопка для проверки скорости интернета. Также на странице быстрых настроек Wi-Fi появится отдельная кнопка для теста.
Проверка будет проходить через Bing, поэтому функция пока не полностью встроенная - часть работы будет зависеть от внешнего сервиса.
Microsoft также перерабатывает страницу Bluetooth-устройств. Теперь все подключенные телефоны будут отображаться на одной странице, и управлять ими можно будет без открытия отдельного окна.
Кроме того, обновляются страницы конфиденциальности и безопасности: больше заголовков и пояснений для удобства пользователей. Появится новая страница "Фоновые задачи ИИ", которая пока нестабильна и может вызывать сбои.
Эти изменения уже тестируются в dev- и beta-сборках Windows (26220.6682 и 26120.6682, KB5065782). Пока неизвестно, когда функции дойдут до стабильной версии, и они могут измениться.
Тем не менее, ожидать их стоит: это не спорные нововведения, а мелкие улучшения, делающие систему удобнее.
Важно: не спешите с обновлением до финальной версии - лучше дождаться стабильного релиза.
