Google тестує новий додаток для Windows, який може змінити звичний пошук на ПК

Що відомо про новий додаток

Наразі програма має статус "експерименту" і доступна в рамках ініціативи Google Labs. Називається вона просто - Google app for Windows.

"Тепер ви можете шукати інформацію, не перемикаючи вікна і не перериваючи роботу. Незалежно від того, чи пишете ви документ, чи граєте, достатньо натиснути Alt + Space, щоб миттєво знайти дані у файлах на комп'ютері, встановлених додатках, Google Drive - і, звісно, в інтернеті", - пояснили в блозі компанії.

Примітно, що новий сервіс не пов'язаний безпосередньо з брендом Gemini, під яким Google розвиває проекти в галузі ШІ. Однак функціонал застосунку частково перетинається з можливостями штучного інтелекту і розмиває межі між класичним пошуком і AI-інструментами.

Додаток змінить звичний пошук (фото: Google)

Програма обіцяє об'єднувати результати пошуку з різних джерел - локальних файлів, Google Drive, встановлених додатків та інтернету. Неясно, чи буде вона інтегруватися, наприклад, з Google Meet або сторонніми сервісами на кшталт Slack.

Крім того, у застосунку передбачено AI-режим: можна дозволити пошуковику "бачити" вміст екрана і ставити уточнювальні запитання. Ця функція нагадує можливості Gemini або Microsoft Copilot, вбудованого в Microsoft 365.

Зараз спробувати Google app for Windows зможуть тільки учасники програми Google Labs. Додаток доступний для Windows 10 і Windows 11 поки що тільки користувачам зі США з особистими (не корпоративними) акаунтами.