ua en ru
Ср, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Google тестує новий додаток для Windows, який може змінити звичний пошук на ПК

Середа 17 вересня 2025 12:30
UA EN RU
Google тестує новий додаток для Windows, який може змінити звичний пошук на ПК Google тестує пошуковий додаток для Windows з інтеграцією ШІ (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Google тестує новий експериментальний пошуковий сервіс для Windows, який об'єднує пошук по комп'ютеру і в інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld.

Що відомо про новий додаток

Наразі програма має статус "експерименту" і доступна в рамках ініціативи Google Labs. Називається вона просто - Google app for Windows.

"Тепер ви можете шукати інформацію, не перемикаючи вікна і не перериваючи роботу. Незалежно від того, чи пишете ви документ, чи граєте, достатньо натиснути Alt + Space, щоб миттєво знайти дані у файлах на комп'ютері, встановлених додатках, Google Drive - і, звісно, в інтернеті", - пояснили в блозі компанії.

Примітно, що новий сервіс не пов'язаний безпосередньо з брендом Gemini, під яким Google розвиває проекти в галузі ШІ. Однак функціонал застосунку частково перетинається з можливостями штучного інтелекту і розмиває межі між класичним пошуком і AI-інструментами.

Google тестує новий додаток для Windows, який може змінити звичний пошук на ПКДодаток змінить звичний пошук (фото: Google)

Програма обіцяє об'єднувати результати пошуку з різних джерел - локальних файлів, Google Drive, встановлених додатків та інтернету. Неясно, чи буде вона інтегруватися, наприклад, з Google Meet або сторонніми сервісами на кшталт Slack.

Крім того, у застосунку передбачено AI-режим: можна дозволити пошуковику "бачити" вміст екрана і ставити уточнювальні запитання. Ця функція нагадує можливості Gemini або Microsoft Copilot, вбудованого в Microsoft 365.

Зараз спробувати Google app for Windows зможуть тільки учасники програми Google Labs. Додаток доступний для Windows 10 і Windows 11 поки що тільки користувачам зі США з особистими (не корпоративними) акаунтами.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Google Windows Штучний інтелект Додаток
Новини
РФ вдарила по підстанціях "Укрзалізниці": що з маршрутами і рухом поїздів
РФ вдарила по підстанціях "Укрзалізниці": що з маршрутами і рухом поїздів
Аналітика
"Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі