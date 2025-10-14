ua en ru
Главная » Бизнес » Tech

В Google появится возможность скрывать рекламу, но есть нюанс

Вторник 14 октября 2025 12:33
Google изменила оформление рекламы в поисковой выдаче (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Google обновила способ отображения рекламных результатов в поиске - теперь они выделяются более заметной меткой и собираются в отдельный блок, который можно свернуть. Однако пользователям все равно придется сначала прокрутить страницу до конца рекламной секции, прежде чем скрыть ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический портал Engadget.

Что известно

Ранее каждая платная ссылка в поиске Google отмечалась отдельной меткой "спонсировано". Теперь все рекламные результаты собраны в одном сворачиваемом блоке в верхней части страницы. Этот блок отмечен крупной меткой, которая остается видимой при прокрутке. Внизу этого блока размещена кнопка для скрытия спонсированных результатов.

После нажатия реклама сворачивается под общей меткой, а повторное нажатие снова раскрывает ее. Обновление уже постепенно внедряется как на настольных, так и на мобильных версиях поисковика.

Теперь платные результаты объединены под одним заголовком, и пользователь может свернуть весь этот раздел (фото: The Verge)

За последние годы Google не раз подвергался критике за то, что визуально сближает платные и органические результаты. В 2020 году компания заменила обозначение "ads" ("реклама") на более мягкое "sponsored" ("спонсировано").

Скептики считают, что это сделано для того, чтобы реклама воспринималась привычнее для пользователей, выросших на контенте от блогеров и инфлюенсеров.

В самой Google заявляют, что новое оформление должно "упростить навигацию". Однако часть пользователей отмечает, что действительно удобнее было бы скрывать рекламные блоки до того, как их приходится пролистывать. Но на это, похоже, компания не пойдет - ведь поисковая реклама остается основным источником ее дохода.

