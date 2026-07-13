ЕС ввел новые санкции против России: в списке VK, MAX и не только

Новые санкции ЕС затронули не только российские технологические компании, но и руководство колонии, где, по данным Евросоюза, пытали украинских пленников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ , обнародованный на официальном сайте Европейского Союза.

Под новые ограничения попали 11 граждан РФ и пять компаний, среди которых – российские IT-компании, разработчики систем слежения для ФСБ, а также руководство колонии, где пытали украинских пленных.

В частности, в санкционный список внесли руководителей колонии №10 в Мордовии , где содержались сотни украинских военнопленных и гражданских.

Как отмечается в документе, бывшие пленные сообщали об избиении, пытках электрическим током, сексуальном насилии, имитации казней и неоказании медицинской помощи.

Под санкции также попала российская технологическая компания VK .

Ограничения ввели и против компании "Коммуникационная платформа" , управляющей государственным приложением Max . По оценке ЕС, он имеет функции, позволяющие осуществлять слежку за пользователями.

Кроме того, в санкционный список внесли компании VAS Experts , "Норси-Транс" и "Цитадель" . Они разрабатывают систему оперативно-розыскных мероприятий СОРМ, которая обеспечивает ФСБ доступ к телефонным звонкам, переписке, геолокации и интернет-трафику пользователей.

Решение Европейского Союза вступило в силу 13 июля после опубликования в Официальном журнале ЕС.