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ЕС ввел новые санкции против России: в списке VK, MAX и не только

17:47 13.07.2026 Пн
2 мин
Кто еще очутился под новыми ограничениями Евросоюза?
aimg Мария Науменко
ЕС ввел новые санкции против России: в списке VK, MAX и не только Фото: логотип российского государственного мессенджера Max (Getty Images)
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Новые санкции ЕС затронули не только российские технологические компании, но и руководство колонии, где, по данным Евросоюза, пытали украинских пленников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, обнародованный на официальном сайте Европейского Союза.

Под новые ограничения попали 11 граждан РФ и пять компаний, среди которых – российские IT-компании, разработчики систем слежения для ФСБ, а также руководство колонии, где пытали украинских пленных.

В частности, в санкционный список внесли руководителей колонии №10 в Мордовии , где содержались сотни украинских военнопленных и гражданских.

Как отмечается в документе, бывшие пленные сообщали об избиении, пытках электрическим током, сексуальном насилии, имитации казней и неоказании медицинской помощи.

Под санкции также попала российская технологическая компания VK .

Ограничения ввели и против компании "Коммуникационная платформа" , управляющей государственным приложением Max . По оценке ЕС, он имеет функции, позволяющие осуществлять слежку за пользователями.

Кроме того, в санкционный список внесли компании VAS Experts , "Норси-Транс" и "Цитадель" . Они разрабатывают систему оперативно-розыскных мероприятий СОРМ, которая обеспечивает ФСБ доступ к телефонным звонкам, переписке, геолокации и интернет-трафику пользователей.

Решение Европейского Союза вступило в силу 13 июля после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, уже неоднократно избегавший санкций ЕС из-за позиции отдельных стран-членов, снова не попал в новый список ограничений. В этот раз этому способствовала позиция Болгарии.

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