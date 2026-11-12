Google перенесла Gemini в Apple CarPlay: теперь рабочие задачи можно решать голосом

Продолжение разговора и минимизация отвлечений

Новый интерфейс разработан как разговорный компаньон для водителей, минимизирующий любые отвлечения. Коснувшись иконки Gemini на экране CarPlay или боковой панели, водитель может вернуться к предыдущему чату или начать новый разговор с ИИ.

Общаться с ассистентом можно в собственном темпе: перебивать, чтобы добавить детали, изменять тему или делать паузы, когда нужно сосредоточиться на сложной дорожной развязке или выезде.

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Как максимально эффективно использовать поездку?

Благодаря интеграции с приложениями Google Workspace - Gmail и Google Calendar - Gemini помогает решать немало задач прямо в авто.

Каких именно?

Подготовка ко дню: можно задать расписание на день, время выезда на встречу или обсудить идеи перед приездом. К примеру: "Что у меня запланировано на сегодня?" или "Помоги подготовиться к встрече с дизайнерским отделом в 10 утра".

Работа с почтой: пользователь будет получать ежедневный краткий обзор (Daily Brief), проверять непрочитанные письма, сокращать длинные текстовые ветки и диктовать быстрые ответы голосом.

Например: "Дай мне ежедневный свод на сегодня" или "Расскажи о непрочитанных письмах и подведи итог бюджетной ветке Сары за четвертый квартал".

Поиск мест и достопримечательностей: можно узнать интересные локации в дороге, найти быстрые места для ланча или исторические справки о местных достопримечательностях.

Брейншторминг и репетиции: Gemini Live можно использовать в качестве площадки для тренировки предстоящей презентации, подготовки к важным беседам или разбору сложных тем.

Все разговоры через CarPlay автоматически синхронизируются с приложением Gemini на iPhone. Это означает, что любой итог, заметка или идея будут ждать в истории чатов сразу после парковки.

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Как начать использование?

Глобальное развертывание Gemini в Apple CarPlay началось 11 ноября для всех владельцев устройств на iOS.

Чтобы воспользоваться новым функционалом, убедитесь, что вы обновили приложение Gemini на iPhone до последней версии, предоставили разрешения на использование микрофона и хотя бы раз воспользовались функцией Gemini Live на смартфоне.

При следующем подключении телефона к автомобилю достаточно коснуться иконки Gemini на дисплее CarPlay и начать разговор.