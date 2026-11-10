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Google отключила Android Auto на старых смартфонах: кто потеряет доступ

15:18 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Google отключила Android Auto на старых смартфонах: кто потеряет доступ Водителям придется сменить смартфоны из-за новых требований Google (коллаж: РБК-Украина)
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Google официально изменила минимальные системные требования для Android Auto. Теперь для подключения смартфона к автомобильной системе требуется ОС Android 11 или более новая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google.

Пользователи устройств на базе Android 9 и Android 10 больше не могут использовать сервис для навигации, звонков и мультимедиа в авто.

Google предупреждала о возможных изменениях еще в октябре, а теперь обновила официальную документацию на странице поддержки.

Какие устройства подверглись ограничению?

Согласно данным разработчиков, более 88 процентов активных устройств Android в мире уже работают на базе Android 11 или более новых версий. Однако изменение требований непосредственно коснется многих популярных в прошлом моделей, остановившихся на обновлении Android 10.

Среди них оказались следующие смартфоны:

  • Samsung Galaxy Note 9;
  • Samsung Galaxy S9;
  • Sony Xperia XZ2.

Для пользователей этих гаджетов единственной возможностью вернуть доступ к Android Auto является обновление операционной системы, если оно доступно, или приобретение более нового смартфона.

Как вводились новые стандарты?

Это не первое повышение требований Google за последние годы. Так, в 2022 году компания установила минимальную планку для поддержки Android Auto ОС Android 8.0 Oreo, а в 2024 году подняла этот порог к Android 9.0 Pie.

Помимо требований к версии операционной системы, для беспроводного подключения к Android Auto смартфону также необходима обязательная поддержка Wi-Fi в диапазоне 5 гигагерц.

Специалисты отмечают, что поскольку Android 10 вышел еще в сентябре 2019, отказ от его поддержки связан с соображениями безопасности и оптимизации.

Со всем тем, современные техногиганты, включая Samsung и Google, сейчас предлагают до 7 лет обновления системы и безопасности для своих новых моделей смартфонов.

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