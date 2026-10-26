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Работает в условиях РЭБ: как новый украинский навигатор ведет авто без GPS

15:17 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Работает в условиях РЭБ: как новый украинский навигатор ведет авто без GPS Украинцы запустили новый навигатор Ориентир (коллаж: РБК-Украина)
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Супруги украинских разработчиков Владислава и Дарьи Шинкаренко создали мобильное приложение "Ориентир", способное строить и вести маршруты без GPS-сигнала и мобильного интернета.

Программа стала ответом на регулярные сбои связи и работу систем РЭБ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на App Store.

Как работает навигация без спутников?

Приложение совмещает функции стандартного навигатора и автономной системы.

При исчезновении GPS-сигнала "Ориентир" переходит на датчики движения смартфона: алгоритмы вычисляют скорость и повороты автомобиля, удерживая маркер на офлайн-карте.

Точку старта задает водитель, а при смещении метки ее можно скорректировать двойным тапом по экрану. Для максимальной точности разработчики рекомендуют надежно фиксировать телефон в держателе.

В приложении доступны офлайн-карты всех областей Украины с поиском в номер дома.

Также есть возможность строить сложные маршруты с несколькими остановками и учетом пробок.

Работает в условиях РЭБ: как новый украинский навигатор ведет авто без GPS
Новое украинское приложение ведет авто без GPS (скриншот: App Store)

Разработчики обеспечили полное отсутствие рекламы, платы или обязательной регистрации.

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Популярность и планы на Android

За первые две недели после релиза в App Store приложение загрузили более 23 000 раз, и оно уверенно держится в топ-3 категории "Навигация".

С 6 по 24 октября водители проехали с ним более 34000 км с GPS и еще 9000 км непосредственно в автономном режиме.

В настоящее время версия для Android проходит закрытое тестирование. В ноябре разработчики планируют полноценный релиз в Google Play и запуск поддержки CarPlay, а уже в декабре - интеграцию с Android Auto.

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