Google перенесла Gemini в Apple CarPlay: тепер робочі справи можна вирішувати голосом

Продовження розмови та мінімізація відволікань

Новий інтерфейс розроблений як розмовний компаньйон для водіїв, що мінімізує будь-які відволікання. Торкнувшись іконки Gemini на екрані CarPlay або бічній панелі, водій може повернутися до попереднього чату або розпочати нову розмову з ШІ.

Спілкуватися з асистентом можна у власному темпі: перебивати, щоб додати деталі, змінювати тему чи робити паузи, коли потрібно зосередитися на складній дорожній розв'язці або виїзді.

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Як максимально ефективно використати поїздку?

Завдяки інтеграції з додатками Google Workspace - Gmail та Google Calendar - Gemini допомагає вирішувати чимало завдань прямо в авто.

Яких саме?

Підготовка до дня: можна запитати розклад на день, час виїзду на зустріч чи обговорити ідеї перед приїздом. Наприклад: "Що у мене заплановано на сьогодні?" або "Допоможи підготуватися до зустрічі з дизайнерським відділом о 10 ранку".

Робота з поштою: користувач отримуватиме щоденний короткий огляд (Daily Brief), перевірятиме непрочитані листи, скорочуватиме довгі текстові гілки та диктуватиме швидкі відповіді голосом.

Наприклад: "Дай мені щоденне зведення на сьогодні" або "Розкажи про непрочитані листи та підсумуй бюджетну гілку Сари за четвертий квартал".

Пошук місць та пам'яток: можна дізнатися про цікаві локації в дорозі, знайти швидкі місця для ланчу або історичні довідки про місцеві пам'ятки.

Брейнштормінг і репетиції: Gemini Live можна використати як майданчик для тренування майбутньої презентації, підготовки до важливих бесід чи розбору складних тем.

Усі розмови через CarPlay автоматично синхронізуються з додатком Gemini на iPhone. Це означає, що будь-який підсумок, нотатка чи ідея чекатимуть в історії чатів одразу після паркування.

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Як розпочати користування?

Глобальне розгортання Gemini на Apple CarPlay розпочалося 11 листопада для всіх власників пристроїв на iOS.

Щоб скористатися новим функціоналом, переконайтеся, що ви оновили додаток Gemini на iPhone до останньої версії, надали дозволи на використання мікрофона та хоча б раз скористалися функцією Gemini Live на смартфоні.

Під час наступного підключення телефону до авто достатньо торкнутися іконки Gemini на дисплеї CarPlay та розпочати розмову.