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Google почала відстежувати покупки користувачів через e-mail

Новини » Телеком & IT    19.05.2019 - 06:48
Google почала відстежувати покупки користувачів через e-mail
Иллюстративное фото (Pixabey)

Дані про покупки доступні в Gmail лише для користувачів пошукової мережі

Компанія Google почала зберігати дані про покупки користувачів в інтернеті за допомогою електронної пошти Gmail. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Cnet.

Зазначається, що на електронну скиньку надходять підтвердження про оплату послуг і товарів. При цьому зберігається інформація не лише про інтернет-покупки, а й про безконтактні розрахунки за товари і послуги за допомогою додатків Google.

Переглянути історію своїх витрат можна за останні 5 років, що доступно за посиланням.

Як підкреслюють у компанії заявляють, що доступ до даної інформації є лише у  користувачаів, які зробили покупки. Забажання чи у разі необхідності, її можна видалити.

Аби це зробити, потрібно клікнути на покупку, подати запит на інформацію про неї та чекати листа. Відкривши лист-підтвердження на Gmail та видаливши його користувач видаляє дані про покупку.

Відстежувати покупки компанія може за допомогою сервісів Google Express, Google Play Store або Google Assistant для "допомоги людям контролювати їх покупки, бронювання і підписки".

Нагадаємо, Європейська комісія 20 березня наклала штраф на корпорацію Google у розмірі 1,49 млрд євро (1,60 млрд доларів) за порушення європейських норм щодо конкуренції при розміщенні реклами в інтернеті та її надання при пошуку в мережі. 

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