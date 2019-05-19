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Google начала отслеживать покупки пользователей через e-mail

Новости » Телеком & IT    19.05.2019 - 06:48
Google начала отслеживать покупки пользователей через e-mail
Иллюстративное фото (Pixabey)

Данные о покупках доступны в Gmail только для пользователей поисковой сети

Компания Google начала хранить данные о покупках пользователей в интернете с помощью электронной почты Gmail. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cnet.

Отмечается, что на электронную скиньку поступают подтверждения об оплате услуг и товаров. При этом сохраняется информация не только об интернет-покупки, но и о бесконтактные расчеты за товары и услуги с помощью приложений Google.

Посмотреть историю своих расходов можно за последние 5 лет, доступно по ссылке.

Как подчеркивают в компании заявляют, что доступ к данной информации есть только в пользовотелей, которые сделали покупки. По желанию или в случае необходимости, ее можно удалить.

Чтобы это сделать, нужно кликнуть на покупку, подать запрос на информацию о нем и ждать письма. Открыв письмо-подтверждение на Gmail и удалив его пользователь удаляет данные о покупке.

Отслеживать покупки компания может с помощью сервисов Google Express, Google Play Store или Google Assistant для "помощи людям контролировать их покупки, бронирования и подписки".

Напомним, Европейская комиссия 20 марта наложила штраф на корпорацию Google в размере 1,49 млрд евро (1,60 млрд долларов) за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее предоставление при поиске в сети.

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