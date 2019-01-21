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Франція оштрафувала Google на 50 млн євро

Новини » Політика    21.01.2019 - 18:14
Франція оштрафувала Google на 50 млн євро
Ілюстративне фото (Pixabey)

Google дуже ускладнив для користувачів розуміння і управління настройками використання їх особистої інформації

Франція оштрафувала Google на 50 млн євро через те, що він не надав прозору і легкодоступну інформацію про політику отримання згоди на обробку даних. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Local.

Як повідомляється, Google дуже ускладнив для користувачів розуміння і управління настройками використання їх особистої інформації, зокрема щодо цільової реклами.

"Люди очікують від нас високих стандартів прозорості та контролю. Ми глибоко віддані тому, щоб відповідати цим очікуванням і вимогам узгодження GDPR", - йдеться в заяві представника Google.

Постанову було прийнято після скарг, поданих двома правозахисними групами в травні минулого року, незабаром після вступу в силу важливої директиви GDPR.

Раніше повідомлялося, що влада Франції розробляє законопроект про оподаткування транснаціональних гігантів, зокрема, таких як Google, Amazon, Facebook і Apple.

Нагадаємо, уряд США готовий накласти на Facebook рекордно високий штраф через передачу даних користувачів сторонньої компанії.

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