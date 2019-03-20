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Єврокомісія оштрафувала Google на 1,69 млрд доларів

Новини » Телеком & IT    20.03.2019 - 13:35
Єврокомісія оштрафувала Google на 1,69 млрд доларів
Ілюстративне фото (flickr.com/Ben Nuttall)

Компанію оштрафували за порушення норм з конкуренції при розміщенні реклами в інтернеті

Європейська комісія 20 березня наклала штраф у 1,49 млрд євро (1,60 млрд доларів) на корпорацію Google за порушення європейських норм щодо конкуренції при розміщенні реклами в інтернеті та її надання при пошуку в мережі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

Єврокомісар з конкуренції Маргрете Вестагер заявила, що "Єврокомісія прийняла рішення про винесення штрафу Google у розмірі 1,49 млрд євро за порушення норм з конкуренції при розміщенні онлайн-реклами і її виділення в результатах пошуку в мережі".

Зокрема, Єврокомісія визнала, що Google зловживає домінуючим становищем на ринку онлайн-реклами. З 2006 року компанія укладала контракти зі сторонніми сайтами, забороняючи конкурентам пошуковика розміщувати свою рекламу в пошукових ведучих на цих ресурсах.

Нагадаємо, раніше Франція оштрафувала Google на 50 млн євро через те, що він не надав прозору і легкодоступну інформацію про політику отримання згоди на обробку даних. Постанову було прийнято після скарг, поданих двома правозахисними групами в травні минулого року, незабаром після вступу в силу важливої директиви GDPR.

Додамо, що в липні Єврокомісія оштрафувала компанію Google Alphabet на рекордну суму 5,06 млрд доларів за зловживання домінуючим становищем.

 

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