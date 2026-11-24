GrapheneOS разрабатывает собственное приложение для обмена сообщениями с поддержкой RCS и сквозного шифрования. В будущем это позволит пользоваться современным стандартом переписки без установки Google Messages.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GrapheneOS в X .

Что уже умеет прототип RCS у GrapheneOS

Команда GrapheneOS создала тестовую версию собственного приложения для сообщений с поддержкой RCS. Он уже имеет сквозное шифрование по протоколу MLS и совместим с Google Messages и iOS.

Также доступны индикаторы набора текста, уведомления о доставке и прочтении, реакции на сообщения и обмен медиафайлами и документами.

Эти наработки используют для интеграции RCS в стандартное приложение GrapheneOS. Поскольку для этого требуется изменение в самой ОС, функция будет работать только на устройствах с GrapheneOS.

We made a proof of concept RCS messaging app. It already has end-to-end encryption with MLS compatible with Google Messages and iOS, typing indicators, delivery/read receipts, reactions and media/file sharing. We'll use what was learned to integrate RCS into our Messaging app. pic.twitter.com/jzCTCCKrIQ — GrapheneOS (@GrapheneOS) November 21, 2026

Почему пока не удастся полностью отказаться от Google?

Многие операторы используют инфраструктуру Google для работы RCS, поэтому создать независимую альтернативу сложно. Сначала приложение GrapheneOS все еще будет нуждаться в сервисах Google Play, но устанавливать Google Messages больше не придется.

В перспективе разработчики хотят сделать RCS полностью независимым от Google для операторов, поддерживающих подобную инициативу.

В то же время они ориентируются на реализацию Google Messages, чтобы функции типа индикатора набора текста работали во время переписки между пользователями обоих приложений.

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Как будут защищать полученные файлы?

Пользователи также спросили, безопасно ли приложение будет обрабатывать полученные фото, видео и аудио. Поводом стало обсуждение уязвимостей Pixel 9 , связанных с автоматической обработкой аудиофайлов в Google Messages.

В GrapheneOS объяснили, что значительная часть работы с медиафайлами уже проходит в изолированной среде. Пользователи смогут управлять автоматической загрузкой, а дополнительная настройка позволит получать файлы без автоматической обработки.