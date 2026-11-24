GrapheneOS розробляє власний додаток для обміну повідомленнями з підтримкою RCS і наскрізного шифрування. У майбутньому це дасть змогу користуватися сучасним стандартом листування без встановлення Google Messages.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GrapheneOS в X .

Що вже вміє прототип RCS у GrapheneOS

Команда GrapheneOS створила тестову версію власного застосунку для повідомлень із підтримкою RCS. Він уже має наскрізне шифрування за протоколом MLS і сумісний із Google Messages та iOS.

Також доступні індикатори набору тексту, сповіщення про доставку й прочитання, реакції на повідомлення й обмін медіафайлами та документами.

Ці напрацювання використають для інтеграції RCS у стандартний застосунок GrapheneOS. Оскільки для цього потрібні зміни у самій ОС, функція працюватиме лише на пристроях із GrapheneOS.

We made a proof of concept RCS messaging app. It already has end-to-end encryption with MLS compatible with Google Messages and iOS, typing indicators, delivery/read receipts, reactions and media/file sharing. We'll use what was learned to integrate RCS into our Messaging app. pic.twitter.com/jzCTCCKrIQ — GrapheneOS (@GrapheneOS) November 21, 2026

Чому поки не вдасться повністю відмовитися від Google?

Чимало операторів використовують інфраструктуру Google для роботи RCS, тому створити незалежну альтернативу складно. Спочатку застосунок GrapheneOS усе ще потребуватиме сервісів Google Play, але встановлювати Google Messages більше не доведеться.

У перспективі розробники хочуть зробити RCS повністю незалежним від Google для операторів, які підтримують таку ініціативу.

Водночас вони орієнтуються на реалізацію Google Messages, щоб функції на кшталт індикатора набору тексту працювали під час листування між користувачами обох застосунків.

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Як захищатимуть отримані файли?

Користувачі також запитали, чи безпечно застосунок оброблятиме отримані фото, відео й аудіо. Приводом стало обговорення вразливостей Pixel 9, пов'язаних з автоматичною обробкою аудіофайлів у Google Messages.

У GrapheneOS пояснили, що значна частина роботи з медіафайлами вже відбувається в ізольованому середовищі. Користувачі зможуть керувати автоматичним завантаженням, а додаткове налаштування дозволить отримувати файли без автоматичної обробки.