Instagram позволил редактировать уже опубликованные Stories, не удаляя их и не утрачивая собранные просмотры и реакции. Теперь пользователям не придется скачивать истории заново, если они заметили ошибку или захотели что-то изменить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост руководителя платформы Адама Моссери в Instagram.

Как работает новая функция и почему она важна?

После публикации у пользователей есть 15-минутное окно, в течение которого можно изменить текст подписи, исправить ошибки или добавить или заменить музыкальное сопровождение.

Раньше единственным выходом было полное удаление истории, что создавало серьезные неудобства.

Если слайд являлся частью серии публикаций, повторная загрузка изменяла хронологический порядок и ломала логику повествования.

Для блогеров и SMM-специалистов перезалив контента отрицательно сказывался на статистике и охватах.

Чтобы воспользоваться новшеством, достаточно открыть меню дополнительных параметров ("Больше") в уже опубликованной истории и выбрать пункт редактирования.

Все обновленные публикации будут получать специальную отметку "изменено", которую будут видеть другие пользователи.

Instagram запустил редактирование опубликованных Stories (скриншот: Instagram)

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Дополнительные обновления редактора Stories

Помимо возможности исправлять ошибки постфактум, Instagram также обновил инструмент создания историй.

В приложении расширили палитру фонов, добавив новые градиенты и визуальные эффекты, а также упростили процесс одновременной загрузки и форматирования сразу нескольких изображений.

Развертывание новых функций уже началось для пользователей во всем мире.