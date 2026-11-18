Microsoft изменяет способ работы с Word, Excel и PowerPoint: теперь пользователи смогут запускать программы внутри Copilot. Техногигант превращает ИИ-помощника в единую рабочую среду, в которой можно создавать документы, таблицы и презентации без переключения между отдельными программами.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica .

На открытии конференции Ignite генеральный директор Microsoft Сатья Наделла представил новую концепцию рабочего пространства, где привычные программы становятся инструментами для ИИ-агентов.

Теперь пользователи могут создавать документы непосредственно в Copilot, не переходя между отдельными приложениями.

При этом Microsoft анонсировала автономных ИИ-агентов Autopilot, платформу корпоративной аналитики Work IQ и новые инструменты безопасности.

Инверсия интерфейса и появление облачных агентов Autopilot

Презентация ознаменовала радикальное изменение в подходе к использованию ПО: вместо того, чтобы открывать отдельные приложения наподобие Word, рабочий процесс теперь строится вокруг ШИ-агента, использующего офисные пакеты в качестве инструментов.

Базой для этого стал организационный слой контекста по электронным письмам, совещаниям, календарям и файлам.

Среди главных новшеств следует выделить :

Copilot Autopilot - облачный автономный агент для персональной производительности, которому можно делегировать не отдельные действия, а цельные задачи (например, работу с почтой и календарем).

Система будет работать на основе кредитов (Copilot Credits), а ее стоимость будет объявлена впоследствии.

Microsoft IQ и Work IQ - интеллектуальная платформа, которая анализирует внутренние коммуникации, связи между сотрудниками и проекты компании, создавая единый контекстный слой для работы агентов.

Copilot Workspaces - среда для совместной работы, превращающая взаимодействие с ИИ с одиночного режима в командный, где люди и агенты движутся к общей цели.

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Архитектура безопасности и контроль над агентами

Особое внимание во время презентации Сатья Наделла уделил вопросу доверия и безопасности. CEO Microsoft открыто заявил, что внутренние процессы генеративных моделей остаются сложными для полного понимания, поэтому доверять автономным системам безоговорочно нельзя.

Решением компании стал архитектурный отказ от самоуправления ИИ в пользу жесткого контроля.

Как она работает?

Каждый агент Autopilot получает уникальный идентификатор, а администраторы могут ограничивать его разрешения или полностью блокировать их.

Все действия агентов фиксируются в логах для проверки человеком, а перед выполнением критических шагов система обязана запрашивать подтверждение.

Компания запустила "Инициативу прозрачности искусственного интеллекта" в партнерстве с более чем 40 гигантами индустрии, в том числе Adobe и Mastercard. Цель - разработка открытых и единых стандартов безопасности.