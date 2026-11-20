Google вводит обязательную проверку личности разработчиков Android-приложений, которые распространяются вне официального магазина Google Play. Глобальное развертывание новых правил начнется в январе 2027 года и завершится к марту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Android Developer .

Как будет работать проверка посторонних приложений?

Требование регистрировать разработчиков, ранее касавшееся приложений в Google Play, теперь будет распространяться и на программы из посторонних источников.

После введения новых правил в каждом регионе установить такое приложение можно только при условии, что его автор прошел проверку в Google.

Для регистрации разработчику нужно будет предоставить государственный документ, удостоверяющий личность, и уплатить сбор в размере 25 долларов. В Google объясняют нововведения стремлением оградить пользователей от вредоносного ПО и мошеннических приложений.

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Ключевые детали развертывания системы

Предварительные запуски и сроки: в сентябре проверка была запущена в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. С января 2027 года развертывание начнется во всех регионах и охватит устройства в течение нескольких месяцев, а пособия для разработчиков и дистрибьюторов указывают на ожидание полного запуска до 1 марта 2027 года.

Охват устройств и магазинов: системный сервис верификации уже развернут на сертифицированных Google устройствах с Android 8 Oreo и выше (кроме Китая и России).

К обеспечению проверки также присоединились Galaxy Store, Honor, Oppo, Xiaomi, Transsion и Vivo.

Статистика регистраций: по данным Google, уже зарегистрированы миллионы приложений вне Play, а это более 99 процентов мировых установок приложений на Android.

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Какие изменения ввели после отзывов пользователей и разработчиков?

После объявления об изменениях Google получила много отзывов и внесла ряд корректировок.

В частности, для разработчиков-любителей предусмотрели бесплатный аккаунт для распространения приложений среди небольшой группы пользователей с лимитом в 50 установок вместо начальных 25.

Также появился API для упрощения регистрации новых пакетов.

Для пользователей, не желающих ограничений на установку, создали так называемый расширенный сценарий.

Он позволяет устанавливать приложения независимо от статуса верификации, однако настройка скрыта, сопровождается предупреждениями о рисках и требует ожидания 24 часов для полной активации. Эта опция уже работает.

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Какие ограничения и нюансы остаются?

Несмотря на смягчение отдельных условий, система усиливает контроль Google за распространением ПО. В частности, разработчики из стран под санкциями не смогут подтвердить личность и лишатся возможности распространять приложения через этот механизм.

Кроме того, при установке приложений в обход магазина может потребоваться соединение с серверами Google.

На устройствах будут кэшироваться только идентификаторы популярных приложений, тогда как для других смартфон будет проверять статус у Google перед установкой.