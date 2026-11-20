Google запроваджує обов’язкову перевірку особи розробників Android-додатків, які поширюються за межами офіційного магазину Google Play. Глобальне розгортання нових правил почнеться в січні 2027 року й завершиться до березня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Android Developer .

Як працюватиме перевірка сторонніх додатків?

Вимога реєструвати розробників, яка раніше стосувалася додатків у Google Play, тепер поширюватиметься й на програми зі сторонніх джерел.

Після запровадження нових правил у кожному регіоні встановити такий додаток можна буде лише за умови, що його автор пройшов перевірку в Google.

Для реєстрації розробнику потрібно буде надати державний документ, що посвідчує особу, та сплатити збір у розмірі 25 доларів. У Google пояснюють нововведення прагненням захистити користувачів від шкідливого ПЗ та шахрайських додатків.

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Ключові деталі розгортання системи

Попередні запуски та терміни: у вересні перевірку запустили в Бразилії, Індонезії, Сінгапурі та Таїланді. З січня 2027 року розгортання почнеться в усіх регіонах і охопить пристрої протягом кількох місяців, а посібники для розробників і дистрибʼюторів вказують на очікування повного запуску до 1 березня 2027 року.

Охоплення пристроїв і магазинів: системний сервіс верифікації вже розгорнуто на сертифікованих Google-пристроях із Android 8 Oreo та вище (крім Китаю та Росії).

До забезпечення перевірки також долучилися Galaxy Store, Honor, Oppo, Xiaomi, Transsion і Vivo.

Статистика реєстрацій: за даними Google, вже зареєстровано мільйони додатків поза Play, а це понад 99 відсотків світових установлень додатків на Android.

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Які зміни запровадили після відгуків користувачів і розробників?

Після оголошення про зміни Google отримала багато відгуків і внесла низку коригувань.

Зокрема, для розробників-аматорів передбачили безкоштовний акаунт для поширення додатків серед невеликої групи користувачів із лімітом у 50 установлень замість початкових 25.

Також зʼявився API для спрощення реєстрації нових пакетів.

Для користувачів, які не хочуть обмежень на встановлення, створили так званий розширений сценарій.

Він дає змогу встановлювати додатки незалежно від статусу верифікації, проте налаштування приховане, супроводжується попередженнями про ризики та потребує очікування 24 години для повної активації. Ця опція вже працює.

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Які обмеження та нюанси залишаються?

Попри помʼякшення окремих умов, система посилює контроль Google над поширенням ПЗ. Зокрема, розробники з країн під санкціями не зможуть підтвердити особу та втратять можливість поширювати додатки через цей механізм.

Крім того, під час встановлення додатків в обхід магазину може знадобитися зʼєднання із серверами Google.

На пристроях кешуватимуться лише ідентифікатори популярних додатків, тоді як для інших смартфон перевірятиме статус у Google перед встановленням.