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Бюджетные смартфоны могут совсем исчезнуть: виноват бум ИИ

15:36 06.07.2026 Пн
2 мин
За гаджеты придется платить дороже
aimg Ольга Завада
Бюджетные смартфоны могут совсем исчезнуть: виноват бум ИИ Рынки смартфонов и ПК готовятся к рекордному кризису (фото: Unsplash)
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По прогнозам отраслевых экспертов, в ближайшее время искусственный интеллект поглощает более 60% мирового производства оперативной памяти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на WCCFTech.

Кризис на рынке микросхем начался не сегодня: начиная с 2022 года, фиксируется стремительное удорожание DRAM, которое в пиковые моменты достигало 700%.

Ситуацию усложняет слишком высокая концентрация производства, поскольку около 90% всего мирового рынка контролируют всего три гиганта: Samsung, SK hynix и Micron.

Даже коллективные судебные тяжбы против этих компаний не способны остановить рост стоимости полупроводников.

Согласно отчету аналитического ресурса MyDrivers, к концу 2026 года более половины мировых мощностей по производству памяти будет задействована исключительно в индустрии облачных вычислений и ИИ.

Какие последствия?

Исчезновение класса устройств. Смартфоны стоимостью около 220 долларов могут полностью исчезнуть из розничной торговли к 2027 году.

Изменение структуры себестоимости. Из-за дефицита затрат на закупку только модулей памяти и накопителей составят до 60% от общей стоимости смартфона.

Рекордное падение продаж. Исследовательская компания IDC прогнозирует, что общие объемы отгрузок смартфонов упадут до самого низкого уровня с 2013 года. Аналогичное стремительное падение ожидает и рынок ПК.

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Геополитические факторы и позиция производителей

Попытки брендов найти альтернативные источники снабжения наталкиваются на серьезные ограничения.

Некоторое облегчение рынка могли бы предоставить китайские фабрики CXMT и YMTC, без проблем обеспечивающие внутренние заказы для Huawei, Xiaomi или OPPO.

Однако для глобальных компаний сотрудничество с ними заблокировано жесткими нормативными правилами.

Стратегия великих игроков

Сейчас Apple ведет активные лоббистские переговоры с администрацией Дональда Трампа, пытаясь найти выход из кризиса снабжения.

Однако по оценкам профильного аналитика Мин-Чи Куо, даже потенциальное привлечение китайских производителей типа CXMT в цепочки Apple лишь снизит физические риски недополучения чипов (DDR или LPDDR), но никоим образом не снизит их финальную стоимость для потребителя.

В актуальных условиях главной задачей для брендов становится сам факт физического бронирования хоть каких-то объемов памяти на заводах, а не переговоры о скидках.

Представители Lenovo уже призывали пользователей привыкать к действующей ценовой политике, отмечая, что эра сверхдешевой и одновременно функциональной электроники завершается.

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