ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Google добавляет ИИ-редактирование в Android 17: как изменится создание контента для Instagram

13:17 13.05.2026 Ср
2 мин
Пользователи получат интеграцию профессиональных инструментов монтажа и улучшенное качество загрузки мультимедиа
aimg Ольга Завада
Google добавляет ИИ-редактирование в Android 17: как изменится создание контента для Instagram Google представила эксклюзивные фишки Android 17 (скриншот: Android)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Google внедряет в Android 17 инструменты на базе ИИ для редактирования звука и видео, а также углубляет сотрудничество с Meta для улучшения работы Instagram на Android-устройствах.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Google.

Больше интересного: Google готовит замену Chromebook: что умеет новый Googlebook с Gemini

Новые возможности для создания быстрого контента

Одной из главных функций стала Screen Reactions. Она позволяет создавать видеореакции без использования сторонних приложений или настройки "зеленого экрана".

Пользователь может одновременно записывать себя и экран смартфона, накладывая свое изображение поверх роликов или комментариев. Первыми функцию получат владельцы устройств Pixel уже этим летом.

Также обновлено эксклюзивное приложение Edits, которое использует ИИ для быстрой обработки.

Пользователи получили:

  • Smart enhance: улучшение качества (upscale) фото и видео в один тап.
  • Sound separation: интеллектуальное разделение аудиодорожек. Система идентифицирует ветер, шум и музыку, позволяя удалить лишние звуки и усилить голос.

Google добавляет ИИ-редактирование в Android 17: как изменится создание контента для Instagram

Интерфейс Edits для смартфонов (скриншот: Google)

Оптимизация Instagram и планшетов

Google и Meta провели работу над качеством контента. Теперь флагманские Android-устройства поддерживают съемку и воспроизведение Ultra HDR непосредственно в Instagram. Согласно тестам по модели Universal Video Quality (UVQ), качество видео при загрузке с Android теперь не уступает ведущим конкурентам.

Для авторов, которые работают на больших экранах, приложение Instagram теперь полностью оптимизировано для Android-планшетов.

Google добавляет ИИ-редактирование в Android 17: как изменится создание контента для Instagram

Instagram оптимизировал работу с контентом для планшетов (скриншот: Google)

Профессиональные инструменты и формат APV

Для серьезной работы с видео Android 17 предлагает:

Adobe Premiere: приложение вскоре появится на Android с эксклюзивными шаблонами для YouTube Shorts.

Формат APV (Advanced Professional Video): совместно с Samsung разработан наиболее энергоэффективный профессиональный формат видео. Он поддерживает аппаратное ускорение на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Поддержку устройств: формат APV уже доступен на Samsung Galaxy S26 Ultra и Vivo X300 Ultra.

Разработчики убеждены: обновления делают систему более привлекательной для профессиональных блогеров и видеографов, обеспечивая стабильную работу "тяжелых" приложений и высокое качество финального продукта.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Google
Новости
Ермаку продолжают избирать меру пресечения: что происходит в суде
Ермаку продолжают избирать меру пресечения: что происходит в суде
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес