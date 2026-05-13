Google добавляет ИИ-редактирование в Android 17: как изменится создание контента для Instagram

Google внедряет в Android 17 инструменты на базе ИИ для редактирования звука и видео, а также углубляет сотрудничество с Meta для улучшения работы Instagram на Android-устройствах.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Google .

Новые возможности для создания быстрого контента

Одной из главных функций стала Screen Reactions. Она позволяет создавать видеореакции без использования сторонних приложений или настройки "зеленого экрана".

Пользователь может одновременно записывать себя и экран смартфона, накладывая свое изображение поверх роликов или комментариев. Первыми функцию получат владельцы устройств Pixel уже этим летом.

Также обновлено эксклюзивное приложение Edits, которое использует ИИ для быстрой обработки.

Пользователи получили:

Smart enhance : улучшение качества (upscale) фото и видео в один тап.

: улучшение качества (upscale) фото и видео в один тап. Sound separation: интеллектуальное разделение аудиодорожек. Система идентифицирует ветер, шум и музыку, позволяя удалить лишние звуки и усилить голос.

Интерфейс Edits для смартфонов (скриншот: Google)

Оптимизация Instagram и планшетов

Google и Meta провели работу над качеством контента. Теперь флагманские Android-устройства поддерживают съемку и воспроизведение Ultra HDR непосредственно в Instagram. Согласно тестам по модели Universal Video Quality (UVQ), качество видео при загрузке с Android теперь не уступает ведущим конкурентам.

Для авторов, которые работают на больших экранах, приложение Instagram теперь полностью оптимизировано для Android-планшетов.

Instagram оптимизировал работу с контентом для планшетов (скриншот: Google)

Профессиональные инструменты и формат APV

Для серьезной работы с видео Android 17 предлагает:

Adobe Premiere: приложение вскоре появится на Android с эксклюзивными шаблонами для YouTube Shorts.

Формат APV (Advanced Professional Video): совместно с Samsung разработан наиболее энергоэффективный профессиональный формат видео. Он поддерживает аппаратное ускорение на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Поддержку устройств: формат APV уже доступен на Samsung Galaxy S26 Ultra и Vivo X300 Ultra.

Разработчики убеждены: обновления делают систему более привлекательной для профессиональных блогеров и видеографов, обеспечивая стабильную работу "тяжелых" приложений и высокое качество финального продукта.