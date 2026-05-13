Google додає ШІ-редагування в Android 17: як зміниться створення контенту для Instagram

Google впроваджує в Android 17 інструменти на базі ШІ для редагування звуку та відео, а також поглиблює співпрацю з Meta для покращення роботи Instagram на Android-пристроях.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Google .

Нові можливості для створення швидкого контенту

Однією з головних функцій стала Screen Reactions. Вона дозволяє створювати відеореакції без використання сторонніх додатків чи налаштування "зеленого екрана".

Користувач може одночасно записувати себе та екран смартфона, накладаючи своє зображення поверх роликів чи коментарів. Першими функцію отримають власники пристроїв Pixel вже цього літа.

Також оновлено ексклюзивний додаток Edits, який використовує ШІ для швидкої обробки.

Користувачі отримали:

Smart enhance : покращення якості (upscale) фото та відео в один тап.

: покращення якості (upscale) фото та відео в один тап. Sound separation: інтелектуальне розділення аудіодоріжок. Система ідентифікує вітер, шум та музику, дозволяючи видалити зайві звуки та підсилити голос.

Інтерфейс Edits для смартфонів (скриншот: Google)

Оптимізація Instagram та планшетів

Google та Meta провели роботу над якістю контенту. Тепер флагманські Android-пристрої підтримують зйомку та відтворення Ultra HDR безпосередньо в Instagram. Згідно з тестами за моделлю Universal Video Quality (UVQ), якість відео при завантаженні з Android тепер не поступається провідним конкурентам.

Для авторів, які працюють на великих екранах, додаток Instagram тепер повністю оптимізовано для Android-планшетів.

Instagram оптимізував роботу з контентом для планшетів (скриншот: Google)

Професійні інструменти та формат APV

Для серйозної роботи з відео Android 17 пропонує:

Adobe Premiere: додаток незабаром з'явиться на Android з ексклюзивними шаблонами для YouTube Shorts.

Формат APV (Advanced Professional Video): спільно зі Samsung розроблено найбільш енергоефективний професійний формат відео. Він підтримує апаратне прискорення на базі процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Підтримку пристроїв: формат APV вже доступний на Samsung Galaxy S26 Ultra та Vivo X300 Ultra.

Розробники переконані: оновлення роблять систему більш привабливою для професійних блогерів та відеографів, забезпечуючи стабільну роботу "важких" додатків та високу якість фінального продукту.