Google дала Gemini четыре уровня мышления: модель Hydrogen обошла флагманскую Argon

В отличие от предыдущих релизов, которые сначала ограничивались узким кругом специалистов по кибербезопасности и владельцами самых дорогих подписок, доступ к новинке открывается немедленно.

Скорость, точность и преимущество над Argon

По данным компании, новая модель существенно превосходит предыдущую Gemini 3.8 Flash по всем ключевым параметрам.

Она поддерживает четыре уровня глубины мышления: низкий (low), средний (medium), высокий (high) и новый сверхвысокий (xhigh).

Даже в высоком режиме Hydrogen работает в 2,5 раза быстрее версии 3.8 Flash, а количество вымышленных утверждений (галлюцинаций) сократилось более чем в пять раз.

Для разработчиков новинка станет основным инструментом в работе с агентным кодингом. Модель утроила результаты предшественницы в тесте Terminal-Bench и способна быстро генерировать базовый код и запускать тесты без излишних затрат токенов.

В сверхвысоком режиме мышления Hydrogen даже опередила старшую модель Argon в популярном рейтинге Artificial Analysis Intelligence Index, набрав 54 балла против 50.

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Масштабное обновление Google Поиска и цены для разработчиков

Одним из главных изменений стала интеграция Hydrogen в Google Поиск - в компании называют это самым большим обновлением своих поисковых ИИ-инструментов за всю историю.

Модель лучше справляется со сложными запросами из нескольких частей, добавляет больше визуальных элементов в режимах AI Overviews и AI Mode, а также настроена на предоставление большего количества ссылок на первоисточники.

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Условия доступа к новинке распределились так:

В Google Поиске - обновленная модель станет доступна для всех пользователей без исключения.

В приложении Gemini и AI Studio - воспользоваться Hydrogen пока могут только владельцы платных подписок AI Pro и Ultra, тогда как пользователи бесплатной версии и тарифа AI Plus остаются на более старой модели 3.5 Flash-Lite.

Для разработчиков через API стоимость осталась на уровне 3.8 Flash и составляет 1,5 доллара за миллион входных токенов и 7,5 доллара за миллион выходных. Для сравнения цены на старшие модели Carbon и Argon в следующем месяце вырастут с 2/10 до 4/20 долларов.