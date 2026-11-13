Google дала Gemini чотири рівні мислення: модель Hydrogen обійшла флагманську Argon

На відміну від попередніх релізів, які спершу обмежувалися вузьким колом фахівців із кібербезпеки та власниками найдорожчих підписок, доступ до новинки відкривається негайно.

Швидкість, точність та перевага над Argon

За даними компанії, нова модель суттєво перевершує попередню Gemini 3.8 Flash за всіма ключовими параметрами.

Вона підтримує чотири рівні глибини мислення: низький (low), середній (medium), високий (high) та новий надвисокий (xhigh).

Навіть у високому режимі Hydrogen працює у 2,5 раза швидше ніж версія 3.8 Flash, а кількість вигаданих тверджень (галюцинацій) скоротилася більш ніж у п'ять разів.

Для розробників новинка стане основним інструментом у роботі з агентним кодингом. Модель потроїла результати попередниці у тесті Terminal-Bench і здатна швидко генерувати базовий код та запускати тести без надмірних витрат токенів.

У надвисокому режимі мислення Hydrogen навіть випередила старшу модель Argon у популярному рейтингу Artificial Analysis Intelligence Index, набравши 54 бали проти 50.

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Наймасштабніше оновлення Google Пошуку та ціни для розробників

Однією з головних змін стала інтеграція Hydrogen у Google Пошук - у компанії називають це найбільшим оновленням своїх пошукових ШІ-інструментів за всю історію.

Модель краще справляється зі складними запитами з кількох частин, додає більше візуальних елементів у режимах AI Overviews та AI Mode, а також налаштована на надання більшої кількості посилань на першоджерела.

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Умови доступу до новинки розподілилися так:

У Google Пошуку - оновлена модель стане доступною для всіх користувачів без винятку.

У додатку Gemini та AI Studio - скористатися Hydrogen поки що можуть лише власники платних підписок AI Pro та Ultra, тоді як користувачі безплатної версії та тарифу AI Plus залишаються на старішій моделі 3.5 Flash-Lite.

Для розробників через API вартість залишилася на рівні 3.8 Flash і становить 1,5 долара за мільйон вхідних токенів та 7,5 долара за мільйон вихідних. Для порівняння, ціни на старші моделі Carbon та Argon наступного місяця зростуть з 2/10 до 4/20 доларів.