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Кабмін узгодив терміни перепису населення

Новини » Політика     06.11.2019 - 10:16
Кабмін узгодив терміни перепису населення
Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)

Перепис населення відбудеться наприкінці 2020 року

Кабінет мінстрів України погодив терміни проведення всеукраїнського перепису населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу омбудсмена України в Facebook.

Як повідомляється, нещодавно відлудася робоча зустріч представника уповноваженого у сфері захисту персональних даних Миколи Смука з представниками Держслужби статистики. Під час зустрічі сторони узгодили терміни проведення перепису.

Так, всеукраїнський перепис населення відбудеться впродовж листопада та грудня 2020 року.

Кабмін узгодив терміни перепису населення

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що в уряді розглядають можливість проведення перепису населення України в 2020 році. Він зазначав, що Кабмін планує провести перепис населення за допомогою онлайн-інструментів.

Крім того, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомляв, що вартість перепису населення в наступному році складе 5 млрд гривень. Він вважав за доцільне зробити електронний перепис населення і використовувати для цього смартфони.

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