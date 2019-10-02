Гончарук: програма Кабміну розроблено з урахуванням реінтеграції Донбасу

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Однак у програмі немає окремого блоку з реінтеграції Донбасу

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що програма Кабінету міністрів України розроблено з урахуванням реінтеграції Донбасу. Про це прем'єр повідомив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в програмі немає окремого блоку про реінтеграції Донбасу, проте в кожній політиці це передбачено окремо.

"Що стосується, закладаємо ми (в Програму діяльності уряду, - ред.) Донбас, звичайно. Незважаючи на те, що у нас у Програмі немає окремого блоку про реінтеграції Донбасу, у нас в кожній політиці це передбачено окремо...Донбас - це Україна. У рамках пошуку відповідей на ці питання ми будемо враховувати специфіку кожної території... Ми думаємо про людей, які там живуть і це частина політики нашого уряду", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що раніше міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявляв, що план президента України Володимира Зеленського реінтеграції Донбасу включає відновлення виплати пенсій жителям окупованих територій. Він також уточнив, що це не зняття блокади Донбасу, так як для неї слід спочатку повернути "націоналізовані" підприємства.

Він також зазначив, що на момент проведення виборів на Донбасі весь регіон повинна контролювати українська влада.