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Гончарук: программа Кабмина разработана с учетом реинтеграции Донбасса 

Новости » Политика    02.10.2019 - 14:38
Гончарук: программа Кабмина разработана с учетом реинтеграции Донбасса 
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Однако в программе нет отдельного блока по реинтеграции Донбасса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что программа Кабинета министров Украины разработана с учетом реинтеграции Донбасса. Об этом премьер сообщил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в программе нет отдельного блока о реинтеграции Донбасса, однако в каждой политике это предусмотрено отдельно.

"Что касается, закладываем ли мы (в Программу деятельности правительства, - ред.) Донбасс, конечно. Несмотря на то, что у нас в Программе нет отдельного блока о реинтеграции Донбасса, у нас в каждой политике это предусмотрено отдельно…Донбасс - это Украина. В рамках поиска ответов на эти вопросы мы будем учитывать специфику каждой территории… Мы думаем о людях, которые там живут и это часть политики нашего правительства", - заявил премьер.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял, что план президента Украины Владимира Зеленского по реинтеграции Донбасса включает возобновление выплаты пенсий жителям оккупированных территорий. Он также уточнил, что это не снятие блокады Донбасса, так как для нее следует сначала вернуть "национализированные" предприятия.

Он также отметил, что на момент проведения выборов на Донбассе весь регион должна контролировать украинская власть.

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Новости Украины Алексей ГончарукДонбасс
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