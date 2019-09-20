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Пристайко: Україна має контролювати ОРДЛО під час виборів

Новини » Політика    20.09.2019 - 14:42
Пристайко: Україна має контролювати ОРДЛО під час виборів
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Перед виборами на Донбас мають зайти ЦВК, казначейство, ЗМІ та партії

Україна має відновити контроль над окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) на момент виборів на Донбасі. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

За його словами, вибори на Донбасі будуть проводитися на основі українського закону про вибори.

"Український закон не передбачає жодних ЛНР і ДНР, жодних іноземних збройних формувань. Це - вичерпна відповідь", - зазначив Пристайко.

При цьому він не виключив, що в якості компромісу сторони зможуть домовитися про контроль міжнародною адміністрацією, хоча вона теж не передбачена законодавством. Пристайко додав, що вибори будуть визнані, коли ОБСЄ дасть висновок про те, що "результат виборів відповідає волевиявленню українського народу".

"А чесні вибори на Донбасі можливі, тільки якщо вони будуть проводитися нами за нашими законами. Щоб наша ЦВК, наше казначейство зайшли туди для оплати, наш спецзв'язок встановив сервери і забезпечив передачу протоколів в електронному вигляді, щоб були спостерігачі, щоб у виборах брали участь усі партії, які захочуть", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Пристайко заявив, що на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську не було погоджено текст "формули Штайнмайєра" через технічне непорозуміння. Зазначимо, дана формула закріплює порядок виконання мінських угод і виборів на Донбасі.

У той же час в Кремлі вже заявили, що позиція України щодо "формули Штайнмайєра" порушує угоди.

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Новини України ДонбасвыборыВадим Пристайко
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