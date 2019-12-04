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Гончарук обговорив із прем'єром Швеції "Північний потік-2"

Новини » Політика     04.12.2019 - 21:03
Гончарук обговорив із прем'єром Швеції "Північний потік-2"
Фото: Олексій Гончарук і Стефан Левено (kmu.gov.ua)

За словами Гончарука, важливо, щоб країни-члени ЄС не робили жодних виключень відносно "Північного потоку-2"

У середу, 4 грудня, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у ході зустрічі зі своїм шведським колегою Стефаном Левено обговорил "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

За словами Гончарука, важливо, щоб країни-члени ЄС не робили жодних виключень відносно "Північного потоку-2".

"Функціонування газопроводів на території Європейського союзу повинно здійснюватися у чіткій відповідності до норм європейського законодавства, зокрема, Газової директиви ЄС. Важливо, щоб відносно "Північного потоку-2" країни-члени ЄС не робили жодних виключень. Це є питанням енергетичної безпеки регіону та якості послуг, що надаються на європейському енергетичному ринку", - заявив він.

Крім того, він підняв питання двосторонньої співпраці шведського та українського урядів.

"Уряд України сподівається на підтримку Швеції в рамках Стратегії допомоги для країн Східної Європи на 2021-2027 роки у створенні по всій території України мережі Офісів європейської інтеграції. Швеція також реалізувала подібний проєкт, коли знаходилася на шляху до вступу в ЄС", - наголосив Гончарук.

За його словами, ці Офіси можуть стануть простором, де українці отримуватимуть консультативну допомогу та дізнаватися інформацію про можливості, які надає європейська інтеграція громадянам. В Офісах також буде надаватися консультативно-правова допомога з базових питань європейського законодавства.

Крім цього, на зустрічі обговорювали низку інших питань, зокрема початок переговорів щодо укладення угоди щодо так званого промислового безвізу.

Нагадаємо, суд Німеччини відхилив позови про заборону будівництва наземного продовження "Північного потоку-2". Новий газовий трубопровід дозволить РФ доставляти газ в обхід території України.

Також повідомлялося, що Вашингтон не підтримує німецько-російські інвестиції в цей проект і не виключає введення санкцій після закінчення будівництва газопроводу.

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