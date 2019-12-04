Гончарук обговорив із прем'єром Швеції "Північний потік-2"

Фото: Олексій Гончарук і Стефан Левено (kmu.gov.ua)

За словами Гончарука, важливо, щоб країни-члени ЄС не робили жодних виключень відносно "Північного потоку-2"

У середу, 4 грудня, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у ході зустрічі зі своїм шведським колегою Стефаном Левено обговорил "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

За словами Гончарука, важливо, щоб країни-члени ЄС не робили жодних виключень відносно "Північного потоку-2".

"Функціонування газопроводів на території Європейського союзу повинно здійснюватися у чіткій відповідності до норм європейського законодавства, зокрема, Газової директиви ЄС. Важливо, щоб відносно "Північного потоку-2" країни-члени ЄС не робили жодних виключень. Це є питанням енергетичної безпеки регіону та якості послуг, що надаються на європейському енергетичному ринку", - заявив він.

Крім того, він підняв питання двосторонньої співпраці шведського та українського урядів.