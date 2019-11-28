Суд Німеччини відхилив позови про заборону будівництва наземного продовження "Північного потоку-2"

Ілюстративне фото (nord-stream2.com)

У разі будівництва трубопроводу Eugal, "Газпром" зможе доставляти газ в обхід території України

Вищий адміністративний суд федеральної землі Саксонія (Німеччина) відхилив чотири позову різних компаній, в яких вони намагалися заблокувати будівництво німецького трубопроводу Eugal, який повинен стати наземним продовженням "Північного потоку-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Energate Messenger.

Наголошується, що трубопровід Eugal повинен пролягати по території Німеччини від узбережжя Балтійського моря, на якому будують "Північний потік-2", на південь, до кордону з Чехією.

У разі будівництва трубопроводу, "Газпром" зможе доставляти газ в обхід території України не тільки на північ Німеччини, але і в іншу Центральну і Західну Європу.

Згідно з постановами суду, Земельна дирекція Саксонії при затвердженні планів будівництва не допустила ніяких помилок при здійсненні оцінки впливу на навколишнє середовище.

Трубопровід Eugal також відповідає вимогам технічної безпеки при перетині вітряної електростанції.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах не виключають введення санкцій у відповідь на будівництво газопроводу "Північний потік-2". На думку міністра енергетики США, проект Nord Stream 2 порушує енергетичну безпеку в Європі. І Вашингтон не підтримує німецько-російські інвестиції в проект.

Як повідомляло РБК-Україна, 30 жовтня уряд Данії дало дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на датському континентальному шельфі. Данія надала компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво ділянки газопроводу на континентальному шельфі.